Itxaso Uriarte finaliza su etapa en el Athletic después de cinco temporadas
El Athletic ha confirmado que la centrocampista Itxaso Uriarte ha finalizado su etapa en el equipo bilbaíno, poniendo fin a un ciclo de cinco temporadas y 80 partidos con la camiseta rojiblanca.
Uriarte, de 34 años, llegó a Lezama en la temporada 2021-2022 procedente de la Real Sociedad. Después de tener un papel relevante en las primeras tres campañas, las dos últimas las ha pasado prácticamente en blanco por una lesión en la rodilla derecha.
La jugadora vitoriana disputó su último partido oficial en septiembre de 2024, un encuentro de la primera jornada que midió al Athletic con el Levante en Buñol, y, posteriormente, pasó dos veces por el quirófano para operarse de una articulación en la que se le había realizado una meniscectomía en abril de ese año.
Uriarte será homenajeada en el derbi vasco que enfrentará al Athletic y a la Real Sociedad el domingo en Lezama, a las 12:00 horas, correspondiente a la vigésima jornada de la Liga F Moeve; el partido será emitido, en directo, en kirolakeitb.eus y en ETB2.
