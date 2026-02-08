EA Sports Liga
Gehiegi sufrituta garaitu du Athleticek Levante San Mamesen (4-2)

Guruzetak (2), Serranok eta Navarrok sartu dituzte zuri-gorrien golak, baina Levantek, jokalari bat gutxiagorekin, 2 gol sartu ditu.

BILBAO, 08/02/2026.- Los jugadores del Athletic Club celebran el primer gol del equipo bilbaíno, obra de Guruzeta (i), durante el partido de Liga en Primera División ante el Levante que disputan este domingo en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla

Athleticeko jokalariak, gol bat ospatzen. Argazkia: EFE

author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 4-2 menderatu du Levante igande honetan San Mamesen jokatu den EA Sports Ligako 23. jardunaldiko partidan. Etxean bi hilabete irabazi gabe eman ondoren, Guruzetak (2), Serranok eta Navarrok egindako golek eman diete garaipena zuri-gorriei.

Bizitasunez hasi dute zuri-gorriek partida, intentsitate handiarekin erasoan eta, bereziki, Williams anaien abiadura aprobetxatuz. Aukera bana izan dute. Iñakik gertu izan du gola hegaletik sartuta, eta Nicoren jaurtiketa bat ahulegi joan da arriskua sortzeko.

Kontraeraso azkarrak izan dira Athleticen arma nagusia, eta 17. minutuan saria lortu dute. Iñaki korrika joan da baloiaren bila arearantz, eta Maturrok heldu egin dio ihes egin ez zezan, eta lurrera bota du azkenean. Epaileak txartel gorria atera dio zuzenean, eta jokalari bat gutxiagorekin utzi du Levante.

Hala ere, lehoiei kosta egin zaie aurkariaren areara hurbiltzea. Apurka-apurka, presioa areagotzen joan dira, eta Galarretak areara egindako erdiraketa batean, Guruzetak aurrea hartu dio defentsari, eta gola egin du, buruz (1-0).

Bost minutu geroago sartu du Guruzetak bigarrena. Unai Simonek azkar atera du atetik, baloi luzea eman dio Iñaki Williamsi, Iñakik aurrera egin du eta Guruzetari eman dio, baloia sarera bidal zezan (2-0).

Albiste txarra Yuriren lesioa izan da, zelaia utzi behar izan baitu lehen zatia bukatu baino lehen. Adamak ordezkatu du.

Bigarren zatia hasi baino ez, Guruzetak beste gol aukera bat izan du, baina Ryanek geldiketa ona egin dio. Levante taldeko atezainak hainbat geldiketa ikusgarri egin ditu, eta markagailua askoz handiagoa izatea eragotzi du.

Hortik aurrera, eta Kopako kanporaketari begira, Valverdek zelaitik kendu ditu Guruzeta, Nico Williams, Jauregizar eta Galarreta.

Athleticen nagusitasuna nabaria izan da, baina partida amaitzeko 10 minutu falta zirenean, Elgezabalek gol ikusgarria egin du txilenaz, markagailuan aldea murrizteko (2-1).

Urduri jarri gabe, zuri-gorriek erantzuten jakin dute, eta hurrengo jokaldian Nico Serranok 3-1koa jarri du markagailuan, Ligan bere lehen gola sartuz.

Luzapenean, Olasagastik beste gol ikusgarri bat sartu du Levanterentzat (3-2).

Partida amaitu aurretik, azken minutuan egindako azken jokaldian, Navarrok 4-2koa jarri du markagailuan. Ez da beste ezertarako astirik izan.

