El Athletic sufre demasiado para derrotar al Levante en San Mamés (4-2)

Los rojiblancos han comenzado el partido con vitalidad, atacando con intensidad y, especialmente, aprovechando la velocidad de los hermanos Williams, que han tenido sendas ocasiones; Iñaki ha tenido cerca el gol cuando ha entrado por la banda y el disparo de Nico se ha ido demasiado flojo para crear peligro.

Los rápidos contragolpes han sido el arma del Athletic, que en el minuto 17 ha conseguido su premio e Iñaki ha corrido a por el balón hacia el área y Maturro la ha agarrado para que no se escapase, derribándolo finalmente. El árbitro le ha expulsado con roja directa, dejando al Levante con un jugador menos.