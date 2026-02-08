El Athletic sufre demasiado para derrotar al Levante en San Mamés (4-2)
El Athletic Club ha ganado 4-2 al Levante en el partido correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga EA Sports disputado este domingo en San Mamés. Tras dos meses sin ganar en casa, dos goles de Guruzeta, uno de Serrano y otro de Navarro han dado la victoria a los rojiblancos.
Los rojiblancos han comenzado el partido con vitalidad, atacando con intensidad y, especialmente, aprovechando la velocidad de los hermanos Williams, que han tenido sendas ocasiones; Iñaki ha tenido cerca el gol cuando ha entrado por la banda y el disparo de Nico se ha ido demasiado flojo para crear peligro.
Los rápidos contragolpes han sido el arma del Athletic, que en el minuto 17 ha conseguido su premio e Iñaki ha corrido a por el balón hacia el área y Maturro la ha agarrado para que no se escapase, derribándolo finalmente. El árbitro le ha expulsado con roja directa, dejando al Levante con un jugador menos.
Sin embargo, a los leones les ha costado acercarse al área rival, donde poco a poco han ido aumentando la presión y en un centro de Galarreta al área Guruzeta se ha adelantado a la defensa y ha marcado de cabeza (1-0).
Apenas han pasado cinco minutos cuando Guruzeta ha marcado el segundo gol. Unai Simón ha sacado rápido un balón largo desde la portería, Iñaki Williams lo ha llevado hasta el área y ha dado el último pase a Guruzeta para mandar el balón a la red (2-0).
La mala noticia ha sido la lesión de Yuri , que ha tenido que abandonar el terreno de juego antes del final de la primera parte.
Al comenzar la segunda parte Guruzeta ha tenido otra ocasión de gol, pero Ryan le ha hecho una buena parada. El portero del Levante ha realizado varias paradas espectaculares que han impedido que el marcador fuera mucho más amplio. Posteriormente, de cara a la eliminatoria copera, Valverde ha quitado del campo a Guruzeta, Nico Williams, Jauregizar y Galarreta.
El dominio del Athletic ha sido evidente, pero a falta de 10 minutos Elgezabal ha marcado un espectacular gol de chilena, recortando la ventaja (2-1).
Sin ponerse nervioso, los rojiblancos han sabido responder, y en la siguiente jugada Nico Serrano ha puesto el 3-1 en el marcador, marcando su primer gol en Liga.
En el descuento, Olasagasti ha marcado otro gol espectacular de chilena para el Levante (3-2).
En la jugada del último minuto, Navarro ha marcado el 4-2.
Te puede interesar
Nico Serrano: "Sumar los tres puntos y marcar mi primer gol en San Mamés, una tarde redonda"
El jugador del Athletic Club se ha referido a la victoria del equipo bilbaíno ante el Levante. Los rojiblancos se han impuesto en San Mamés por 4 a 2, sufriendo más de lo esperado.
Dura derrota del Athletic en Sevilla (4-0)
El Athletic Club ha perdido por 4-0 este domingo en casa del Sevilla en el partido correspondiente a la 19ª jornada de la Liga F Moeve, un partido que se le ha puesto en contra a lss rojiblancas desde la primera parte y en el que los cambios en la segunda no han influido en el desarrollo del juego.
Valverde: "En la semifinal de la Copa todo está abierto y será bonita para los aficionados"
El entrenador del Athletic cree que en dicha eliminatoria "todo está abierto" y será "bonita" para los aficionados. "Tenemos un recuerdo reciente frente a la Real que fue muy complicado para nosotros. Será difícil, habrá tensión... Es una semifinal. Cualquier rival de los que había en el bombo iba a ser complicado" ha señalado.
Ernesto Valverde: "Queda mucho, pero empezamos a hablar de finales"
El Athletic vuelve a LaLiga este domingo para enfrentarse al Levante, en San Mamés. Tras el subidón copero, Ernesto Valverde ha situado el duelo en el terreno de la urgencia competitiva y ha hablado abiertamente de “finales”.
Nico Serrano: "Tenemos la moral para afrontar la semifinal"
El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey, que les ha tocado disputar contra la Real Sociedad.
Iñaki Williams: "Estoy contento por Nico porque me ha dicho que está viendo la luz en su lesión"
Iñaki Williams ha dado el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic este miércoles en Mestalla con un gol en el minuto 96 después de una primera parte en la que el nigeriano Sadiq Umar empató su autogol y una segunda en la que Stole Dimitrievski paró un penalti a Mikel Jauregizar en el 75.
El Athletic se mete en semifinales gracias a un once alternativo y la conexión Williams (1-2)
En la primera parte, los leones se han adelantado en el marcador gracias a un gol en propia meta de Sadiq, que poco después ha empatado el encuentro tras un grosero error de Padilla. Tras el descanso, los rojiblancos han desperdiciado un penalti, pero los Williams han certificado el pase en el descuento.
El Athletic cae con contundencia ante el Atlético Madrid (4-1), y queda eliminado de la Copa de la Reina
Amaiur Sarriegi ha marcado dos goles para su equipo, y ha dado el pase de los otros dos; Ane Azkona, ya en tiempo de prolongación, ha hecho el tanto del Athletic, que se ha visto superado por su rival.
Valverde: “Al Valencia, los veo bien; será difícil, pero no hay nada dicho, hay que escribirlo todo mañana”
El Athletic Club jugará los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia, en Mestalla. Valverde tiene claro que “es una oportunidad tanto para ellos como para nosotros” y ha destacado que, aunque ningún equipo se encuentra en su mejor momento, ve bien a los del Valencia.