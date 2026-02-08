EA Sports Liga
El Athletic sufre demasiado para derrotar al Levante en San Mamés (4-2)

Guruzeta (2), Serrano y Navarro marcaron los goles de la victoria, pero el Levante, con un jugador menos, logró marcar dos goles.
BILBAO, 08/02/2026.- Los jugadores del Athletic Club celebran el primer gol del equipo bilbaíno, obra de Guruzeta (i), durante el partido de Liga en Primera División ante el Levante que disputan este domingo en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla
Jugadores del Athletic celebrando un gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gehiegi sufrituta garaitu du Athleticek Levante San Mamesen (4-2)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

El Athletic Club ha ganado 4-2 al Levante en el partido correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga EA Sports disputado este domingo en San Mamés. Tras dos meses sin ganar en casa, dos goles de Guruzeta, uno de Serrano y otro de Navarro han dado la victoria a los rojiblancos.

Los rojiblancos han comenzado el partido con vitalidad, atacando con intensidad y, especialmente, aprovechando la velocidad de los hermanos Williams, que han tenido sendas ocasiones; Iñaki ha tenido cerca el gol cuando ha entrado por la banda y el disparo de Nico se ha ido demasiado flojo para crear peligro.

Los rápidos contragolpes han sido el arma del Athletic, que en el minuto 17 ha conseguido su premio e Iñaki ha corrido a por el balón hacia el área y Maturro la ha agarrado para que no se escapase, derribándolo finalmente. El árbitro le ha expulsado con roja directa, dejando al Levante con un jugador menos.

Sin embargo, a los leones les ha costado acercarse al área rival, donde poco a poco han ido aumentando la presión y en un centro de Galarreta al área Guruzeta se ha adelantado a la defensa y ha marcado de cabeza (1-0).

Apenas han pasado cinco minutos cuando Guruzeta ha marcado el segundo gol. Unai Simón ha sacado rápido un balón largo desde la portería, Iñaki Williams lo ha llevado hasta el área y ha dado el último pase a Guruzeta para mandar el balón a la red (2-0).

La mala noticia ha sido la lesión de Yuri , que ha tenido que abandonar el terreno de juego antes del final de la primera parte.

Al comenzar la segunda parte Guruzeta ha tenido otra ocasión de gol, pero Ryan le ha hecho una buena parada. El portero del Levante ha realizado varias paradas espectaculares que han impedido que el marcador fuera mucho más amplio. Posteriormente, de cara a la eliminatoria copera, Valverde ha quitado del campo a Guruzeta, Nico Williams, Jauregizar y Galarreta.

El dominio del Athletic ha sido evidente, pero a falta de 10 minutos Elgezabal ha marcado un espectacular gol de chilena, recortando la ventaja (2-1).

Sin ponerse nervioso, los rojiblancos han sabido responder, y en la siguiente jugada Nico Serrano ha puesto el 3-1 en el marcador, marcando su primer gol en Liga.

En el descuento, Olasagasti ha marcado otro gol espectacular de chilena para el Levante (3-2).

En la jugada del último minuto, Navarro ha marcado el 4-2.

Fútbol Athletic Club San Mamés LaLiga EA Sports Goles

