Ernesto Valverde: "Hemendik aurrerako neurketa guztiak final moduan hartzen ditut"

Ernesto Valverde
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athleticek behar beharrezkoak ditu hiru puntuak Ligan okerrera ez egiteko, jaitsiera postuak hiru puntura baitituzte. Valverdek hemendik aurrerako neurketa guztiak final moduan hartzen ditu.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga Ernesto Valverde

