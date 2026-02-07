LaLiga EA Sports
Ernesto Valverde: "Queda mucho, pero empezamos a hablar de finales"

Ernesto Valverde
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Ernesto Valverde: "Hemendik aurrerako neurketa guztiak final moduan hartzen ditut"
author image

EITB

Última actualización

El Athletic vuelve a LaLiga este domingo para enfrentarse al Levante, en San Mamés. Tras el subidón copero, Ernesto Valverde ha situado el duelo en el terreno de la urgencia competitiva y ha hablado abiertamente de “finales”.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports Ernesto Valverde

