Copa del Rey
Nico Serrano: "Tenemos la moral para afrontar la semifinal"

Nico Serrano
18:00 - 20:00
Nico Serrano. Foto: RFEF
Euskaraz irakurri: Nico Serrano: "Finalerdiari aurre egiteko kemena dugu"
author image

EITB

Última actualización

El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey, que les ha tocado disputar contra la Real Sociedad.

