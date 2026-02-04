ERREGINA KOPA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticek ez du aukerarik izan Atletico Madrilen aurka (4-1), eta Erregina Kopatik at gelditu da

Amaiur Sarriegik bi gol egin ditu, eta beste bietan azken pasea eman du; Ane Azkonak, luzapenean, Athleticen gola sartu du. Atletico Madril Athletic baino gehiago izan da.

Clara Pinedo (Athletic) eta Silvia Lloris (Atletico Madril).

Clara Pinedo, Llorisekin, partidako jokaldi batean. Argazkia: Europa Press.

author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Athletic 2025-2026 denboraldiko Erregina Kopatik kanpo gelditu da, final laurdenetan, asteazkenean, Atletico Madrilen aurka 4-1 galduta, Madrilen. Synne Jensenek, 34. minutuan, Amaiur Sarriegik, 38.ean, Fiammak, 64.ean, eta berriro Amaiurrek, 79.ean, Atletico Madrilen golak sartu dituzte, eta Ane Azkonak, luzapenean, Athleticen gola sartu du.

Kanporaketan, Atletico Madril Athletic baino gehiago izan da. Erabakigarria izan dira Amaiur Sarriegiren abiadura, trebetasuna eta golak sartzeko abilezia; aurrelari donostiarrak bi gol lortu ditu, eta beste bietan azken pasea eman du. Norgehiagoka ederra jokatu du.

Lehenengo zatiko azken minutuek markatu dute neurketa. Lehenengo ordu erdian, Javi Lergaren taldeak ez du arazo handirik izan eusteko, baina Jensenek eta Amaiurrek 34. eta 38. minutuetan egindako golak zama handiegia izan dira talde zuri-gorriarentzat. Bigarren zatian, ahalegindu den arren, Bilboko taldeak ezin izan du aurkaria estutu, eta Atletico Madrilek, beste bi jokalditan, sailkatzea biribildu.

Fitxa teknikoa

4 – Atletico Madril: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal, Menayo (Xenia, 83. min), Silvia Lloris, Andrea Medina; Fiamma, Boe Risa (Natalia, 79. min), Julia Bartel (Khul, 66. min); Jensen (Pri Chinchilla, 66. min) eta Amaiur (Sheila, 79. min).

1 - Athletic: Santana; Elexpuru, Landaluze (Maddi, 85. min), Eider, Nerea Nevado (Nerea, 58. min); Valero, L. Baños (Gurtubay, 58. min), Pinedo; Vilariño (Agote, 58. min), Campos (Azkona, 46. min) eta Ortega. 

Golak: 1-0, 34. min: Jensen. 2-0, 38. min: Amaiur. 3-0, 64. min: Fiamma. 4-0, 79. min: Amaiur. 4-1, 92. min: Azkona.

Epailea: Maria Eugenia Gil (Galiziako Batzordea). Atletico Madrileko Bartel eta Athleticeko Pinedo zigortu ditu, txartel horia aterata.

Nabarmentzekoa: 600 bat zale izan dira Atletico Madrilen Kirol Zentroan, Alcala de Henaresen.

Futbola Erregina Kopa Emakume kirolariak Javi Lerga Athletic Club

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X