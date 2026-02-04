Athleticek ez du aukerarik izan Atletico Madrilen aurka (4-1), eta Erregina Kopatik at gelditu da
Amaiur Sarriegik bi gol egin ditu, eta beste bietan azken pasea eman du; Ane Azkonak, luzapenean, Athleticen gola sartu du. Atletico Madril Athletic baino gehiago izan da.
Athletic 2025-2026 denboraldiko Erregina Kopatik kanpo gelditu da, final laurdenetan, asteazkenean, Atletico Madrilen aurka 4-1 galduta, Madrilen. Synne Jensenek, 34. minutuan, Amaiur Sarriegik, 38.ean, Fiammak, 64.ean, eta berriro Amaiurrek, 79.ean, Atletico Madrilen golak sartu dituzte, eta Ane Azkonak, luzapenean, Athleticen gola sartu du.
Kanporaketan, Atletico Madril Athletic baino gehiago izan da. Erabakigarria izan dira Amaiur Sarriegiren abiadura, trebetasuna eta golak sartzeko abilezia; aurrelari donostiarrak bi gol lortu ditu, eta beste bietan azken pasea eman du. Norgehiagoka ederra jokatu du.
Lehenengo zatiko azken minutuek markatu dute neurketa. Lehenengo ordu erdian, Javi Lergaren taldeak ez du arazo handirik izan eusteko, baina Jensenek eta Amaiurrek 34. eta 38. minutuetan egindako golak zama handiegia izan dira talde zuri-gorriarentzat. Bigarren zatian, ahalegindu den arren, Bilboko taldeak ezin izan du aurkaria estutu, eta Atletico Madrilek, beste bi jokalditan, sailkatzea biribildu.
Fitxa teknikoa
4 – Atletico Madril: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal, Menayo (Xenia, 83. min), Silvia Lloris, Andrea Medina; Fiamma, Boe Risa (Natalia, 79. min), Julia Bartel (Khul, 66. min); Jensen (Pri Chinchilla, 66. min) eta Amaiur (Sheila, 79. min).
1 - Athletic: Santana; Elexpuru, Landaluze (Maddi, 85. min), Eider, Nerea Nevado (Nerea, 58. min); Valero, L. Baños (Gurtubay, 58. min), Pinedo; Vilariño (Agote, 58. min), Campos (Azkona, 46. min) eta Ortega.
Golak: 1-0, 34. min: Jensen. 2-0, 38. min: Amaiur. 3-0, 64. min: Fiamma. 4-0, 79. min: Amaiur. 4-1, 92. min: Azkona.
Epailea: Maria Eugenia Gil (Galiziako Batzordea). Atletico Madrileko Bartel eta Athleticeko Pinedo zigortu ditu, txartel horia aterata.
Nabarmentzekoa: 600 bat zale izan dira Atletico Madrilen Kirol Zentroan, Alcala de Henaresen.
Zure interesekoa izan daiteke
Valverde: "Valentzia ondo ikusten dut; zaila izango da, zaila izango da, baina ez dago ezer esanda, dena idatzi behar da bihar”
Athletic Clubek Errege Kopako final-laurdenak jokatuko ditu Valentziaren aurka, Mestallan. Valverdek argi dauka "aukera bat dela bai eurentzat eta baita guretzat ere", eta taldeak bere onenean ez badaude ere, Valentziakoak ondo ikusten dituela azpimarratu du. (Bideoa gazteleraz)
Jon Uriarte: “Ligan, gure egoera oso txarra da; hamazazpi puntu gehiago ahalik eta lasterren ateratzea da helburua”
Asteartean, Athleticen presidenteak balantzea egin du, talde zuri-gorriaren egoera hizpide. Halaber, Uriarte Errege Kopaz hitz egin du, eta Nico Williams ere izan du aztergai.
Pintadak egin dituzte, berriro ere, Williams anaien muralean, Barakaldon
Murala Lutxana auzoan dago, eta astelehenean, beste behin, pintadak dituela agertu da; mezuetan, bi jokalariei “madridista espainolak” deitzen zaie, eta leporatzen diete dabiltzala “denbora gehiago tontoa egiten, futbolean jokatzen baino”.
Yeray Alvarez taldearekin entrenatzera itzuli da, zortzi hilabeteren ostean
UEFAk ezarritako hamar hilabeteko zigorretik zortzi bete eta gero, Yeray Alvarez Lezamara itzuli da astelehen honetan taldearekin entrenatzera.
Jauregizar: "Ahalegindu gara dena ematen; puntuek ihes egitea ez da polita"
Mikel Jauregizar Athleticeko jokalariak Realaren aurkako derbiaren ostean adierazpenak egin ditu, partidaren inguruan.
Athletic Clubek Efe Korkut fitxatu du
VFB Stuttgarteko erdilari donostiarrak 2028ra arte sinatu du, eta berehala hasiko da zuri-gorriekin lanean.
Athleticek garaipen garrantzitsua lortu du Espanyolen aurka (2-1)
Athleticek 2-1 irabazi dio Espanyoli F Moeve Ligako 18. jardunaldian. Clara Pinedoren eta Anna Torrodaren golekin, garaipen nekeza bezain garrantzitsua eskuratu dute zuri-gorriek.
Ernesto Valverde: "Puntuak bai ala bai behar ditugu"
Taldeak Realaren aurka San Mamesen jokatuko beharreko derbiaren atarian bizi duen egoeraz aritu da Athleticeko entrenatzailea.
Sancetek giharretako lesioa du eta ez du Realaren aurkako derbian jokatuko
Portugalgo Sportingen aurkako partidaren ostean egindako proba medikoek azken hilabeteetan minduta izan duen zonalde bati eragiten dion gaitz bat baieztatu dute.