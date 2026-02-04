El Athletic cae con contundencia ante el Atlético Madrid (4-1), y queda eliminado de la Copa de la Reina

El Athletic ha quedado eliminado de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026, en cuartos de final, este miércoles, al perder ante el Atlético Madrid, en Madrid, por 4-1. Synne Jensen, en el minuto 34, Amaiur Sarriegi, en el 38, Fiamma, en el 64, y de nuevo Amaiur, en el 79, han marcado para el Atlético Madrid, mientras que Ane Azkona, ya en el tiempo de prolongación, ha hecho el gol del Athletic.

Ha sido una eliminatoria en la que el Atlético Madrid ha sido superior al Athletic, y que ha quedado decidida, en gran medida, por la velocidad, habilidad y acierto de Amaiur Sarriegi; la delantera donostiarra ha metido dos goles y ha dado el último pase en los otros dos, y ha completado un excelente encuentro.

El tramo final de la primera parte ha marcado el choque. Las de Javi Lerga habían aguantado sin excesivos apuros en la primera media hora, pero los tantos de Jensen y de Amaiur en los minutos 34 y 38 han sido una losa muy pesada para el equipo vasco. En la segunda mitad, pese a intentarlo, el conjunto bilbaíno no ha tenido opciones de poner en apuros a su rival, y en otras dos acciones el Atlético Madrid han sentenciado su clasificación.

Ficha técnica

4 - Atlético Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal, Menayo (Xénia, m. 83), Silvia Lloris, Andrea Medina; Fiamma, Boe Risa (Natalia, m. 79), Júlia Bartel (Khul, m. 66); Jensen (Pri Chinchilla, m. 66) y Amaiur (Sheila, m. 79).

1 - Athletic: Santana; Elexpuru, Landaluze (Maddi, m. 85), Eider, Nerea Nevado (Nerea, m. 58); Valero, L. Baños (Gurtubay, m. 58), Pinedo; Vilariño (Agote, m. 58), Campos (Azkona, m. 46) y Ortega.



Goles: 1-0, m. 34: Jensen. 2-0, m. 38: Amaiur. 3-0, m. 64: Fiamma. 4-0, m. 79: Amaiur. 4-1, m. 92: Azkona.



Árbitra: María Eugenia Gil (Comité Gallego). Tarjeta amarilla Bartel (Atlético Madrid) y a Pinedo (Athletic).



Incidencias: en torno a 600 espectadoras y espectadores, en el Centro Deportivo del Atlético Madrid, en Alcalá de Henares.