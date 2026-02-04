El Athletic cae con contundencia ante el Atlético Madrid (4-1), y queda eliminado de la Copa de la Reina
El Athletic ha quedado eliminado de la Copa de la Reina de la temporada 2025-2026, en cuartos de final, este miércoles, al perder ante el Atlético Madrid, en Madrid, por 4-1. Synne Jensen, en el minuto 34, Amaiur Sarriegi, en el 38, Fiamma, en el 64, y de nuevo Amaiur, en el 79, han marcado para el Atlético Madrid, mientras que Ane Azkona, ya en el tiempo de prolongación, ha hecho el gol del Athletic.
Ha sido una eliminatoria en la que el Atlético Madrid ha sido superior al Athletic, y que ha quedado decidida, en gran medida, por la velocidad, habilidad y acierto de Amaiur Sarriegi; la delantera donostiarra ha metido dos goles y ha dado el último pase en los otros dos, y ha completado un excelente encuentro.
El tramo final de la primera parte ha marcado el choque. Las de Javi Lerga habían aguantado sin excesivos apuros en la primera media hora, pero los tantos de Jensen y de Amaiur en los minutos 34 y 38 han sido una losa muy pesada para el equipo vasco. En la segunda mitad, pese a intentarlo, el conjunto bilbaíno no ha tenido opciones de poner en apuros a su rival, y en otras dos acciones el Atlético Madrid han sentenciado su clasificación.
Ficha técnica
4 - Atlético Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Lauren Leal, Menayo (Xénia, m. 83), Silvia Lloris, Andrea Medina; Fiamma, Boe Risa (Natalia, m. 79), Júlia Bartel (Khul, m. 66); Jensen (Pri Chinchilla, m. 66) y Amaiur (Sheila, m. 79).
1 - Athletic: Santana; Elexpuru, Landaluze (Maddi, m. 85), Eider, Nerea Nevado (Nerea, m. 58); Valero, L. Baños (Gurtubay, m. 58), Pinedo; Vilariño (Agote, m. 58), Campos (Azkona, m. 46) y Ortega.
Goles: 1-0, m. 34: Jensen. 2-0, m. 38: Amaiur. 3-0, m. 64: Fiamma. 4-0, m. 79: Amaiur. 4-1, m. 92: Azkona.
Árbitra: María Eugenia Gil (Comité Gallego). Tarjeta amarilla Bartel (Atlético Madrid) y a Pinedo (Athletic).
Incidencias: en torno a 600 espectadoras y espectadores, en el Centro Deportivo del Atlético Madrid, en Alcalá de Henares.
Valverde: “Al Valencia, los veo bien; será difícil, pero no hay nada dicho, hay que escribirlo todo mañana”
El Athletic Club jugará los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia, en Mestalla. Valverde tiene claro que “es una oportunidad tanto para ellos como para nosotros” y ha destacado que, aunque ningún equipo se encuentra en su mejor momento, ve bien a los del Valencia.
Jon Uriarte: “Nuestra posición en Liga es muy mala; tenemos que pelear a muerte por sacar 17 puntos más”
El presidente del Athletic ha hecho un balance, este martes, de la situación del equipo rojiblanco en este punto de la temporada. Uriarte también se ha referido a la Copa del Rey y a Nico Williams, entre otros temas, al igual que el director de Fútbol Mikel González.
Realizan pintadas, de nuevo, en el mural de Iñaki y Nico Williams en Barakaldo
El mural, que se encuentra en el barrio de Lutxana, ha aparecido este lunes con mensajes en los que los dos jugadores del Athletic son calificados como “madridistas españoles” y mediante los que se les acusa de pasar “más tiempo haciendo el tonto que jugando al fútbol”.
Yeray Álvarez vuelve a entrenar con el grupo tras ocho meses
Yeray Álvarez ha regresado este lunes a Lezama tras cumplir ocho de los diez meses de sanción que le impuso la UEFA.
Simón: "Con la expulsión, veía que éramos capaces de marcar el segundo gol"
Declaraciones de Unai Simón, portero del Athletic, tras el empate en el derbi contra la Real Sociedad en San Mamés.
El Athletic Club ficha a Efe Korkut
El centrocampista donostiarra del VFB Stuttgart firma hasta 2028 y se incorpora de manera inmediata al Athletic.
El Athletic logra una importante victoria ante el Espanyol (2-1)
El Athletic Club ha ganado 2-1 al Espanyol en la 18ª jornada de la Liga F Moeve. Gracias a los goles de Clara Pinedo y Anna Torroda, las rojiblancas se han llevado una victoria tan ardua como importante.
Ernesto Valverde: "Los puntos nos hacen falta sí o sí"
El entrenador del Athletic se ha referido a la situación del equipo de cara al derbi contra la Real Sociedad en San Mamés.
Sancet sufre una lesión muscular y se pierde el derbi ante la Real Sociedad
Las pruebas médicas realizadas tras el partido contra el Sporting de Portugal han confirmado una dolencia que vuelve a afectar a una zona ya castigada en los últimos meses.