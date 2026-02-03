ERREGE KOPA
Valverde: "Valentzia ondo ikusten dut; zaila izango da, zaila izango da, baina ez dago ezer esanda, dena idatzi behar da bihar”

LEZAMA (BIZKAIA), 03/02/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este martes una rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey del miércoles ante el Valencia en Mestalla. EFE/ Miguel Toña
Ernesto Valverde. Irudia: EFE

EITB

Athletic Clubek Errege Kopako final-laurdenak jokatuko ditu Valentziaren aurka, Mestallan. Valverdek argi dauka "aukera bat dela bai eurentzat eta baita guretzat ere", eta taldeak bere onenean ez badaude ere, Valentziakoak ondo ikusten dituela azpimarratu du. (Bideoa gazteleraz)

Futbola Athletic Club Errege Kopa

