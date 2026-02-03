COPA DEL REY
Valverde: “Al Valencia, los veo bien; será difícil, pero no hay nada dicho, hay que escribirlo todo mañana”

LEZAMA (BIZKAIA), 03/02/2026.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este martes una rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey del miércoles ante el Valencia en Mestalla. EFE/ Miguel Toña
Euskaraz irakurri: Valverde: "Valentzia ondo ikusten dut; zaila izango da, baina ez dago ezer esanda, dena idatzi behar da bihar"
El Athletic Club jugará los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia, en Mestalla. Valverde tiene claro que “es una oportunidad tanto para ellos como para nosotros” y ha destacado que, aunque ningún equipo se encuentra en su mejor momento, ve bien a los del Valencia.

