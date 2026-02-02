Lezaman
Yeray Alvarez taldearekin entrenatzera itzuli da, zortzi hilabeteren ostean

Yeray Alvarez, Athleticeko jokalaria, entrenatzera itzuli da
Yeray Alvarez, taldekideekin, Lezaman entrenatzen

Azken eguneratzea

UEFAk ezarritako hamar hilabeteko zigorretik zortzi bete eta gero, Yeray Alvarez Lezamara itzuli da astelehen honetan taldearekin entrenatzera. 

Athletic Club EA Sports Liga

