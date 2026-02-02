En Lezama
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Yeray Álvarez vuelve a entrenar con el grupo tras ocho meses

Yeray Alvarez, Athleticeko jokalaria, entrenatzera itzuli da
18:00 - 20:00
Yeray Álvarez, con sus compañeros, entrenando en Lezama
Euskaraz irakurri: Yeray Alvarez taldearekin entrenatzera itzuli da, zortzi hilabeteren ostean

Última actualización

Yeray Álvarez ha regresado este lunes a Lezama tras cumplir ocho de los diez meses de sanción que le impuso la UEFA. 

Athletic Club LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X