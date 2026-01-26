TXOSTEN MEDIKUA

Bibi, Nanclares eta Landaluze Athleticeko jokalariek sendatze prozesuei aurre eginen diete

Bibiane Schulzeri artroskopia egin diote, Adriana Nanclares bakarka entrenatzen ari da eta Naia Landaluze normaltasunez ari da, aurpegia maskara batez babestuta.

Adriana Nanclares (Athetic)
Adriana Nanclares Athletic Clubeko atezaina; IRUDIA: EUROPA PRESS
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Bibi, Nanclares eta Landaluze Athleticeko jokalariek sendatze prozesuei aurre eginen diete, Bilboko taldeak jakinarazi duenez.

Bibiane Schulze erdiko atzelariari eskuineko belaunean artroskopia bat egin diote, zehaztu du Athleticek, “2024ko irailean izandako lotailu gurutzatuaren haustura larriaren ondoriozko min iraunkorrak konpontzeko”.  Adriana Nanclares atezainak “urtarrilaren 13an traumatismo handia izan zuen buruan, Real Madrilen aurkako neurketan, eta bakarka entrenatzen ari da, etxean atseden egun batzuk eman ondoren”. Bi jokalariak bilakaeraren zain daude.

Naia Landaluze urtarrilaren 22an ebakuntza-gelatik pasatu zen atzelariari dagokionez, “Bartzelonaren aurkako Superkopako finalerdietan sudurreko hezurren desplazamenduarekin haustura jasatearen ondorioz”, lanean dabil,  “normaltasunez, eta aurpegian maskara bat duela”,  Athleticek adierazi duenez.

Emakume kirolariak Athletic Club

