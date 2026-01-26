Las jugadoras del Athletic Bibi, Nanclares y Landaluze afrontan distintos procesos de recuperación, según ha informado este lunes el club bilbaíno.

En concreto, el Athletic ha precisado que la central Bibiane Schulze ha sido sometida a una artroscopia en su rodilla derecha, “para solucionar las molestias persistentes tras la grave rotura del ligamento cruzado anterior sufrida en septiembre de 2024”. La portera Adriana Nanclares, “que sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza el pasado 13 de enero en el encuentro ante el Real Madrid, se entrena al margen de sus compañeras, tras unos días de reposo en su domicilio”. Ambas jugadoras quedan pendientes de evolución.



En lo que respecta a Naia Landaluze, la defensa, que pasó por quirófano el pasado jueves 22 de enero, “al haber sufrido una fractura con desplazamiento de los huesos de la nariz en la semifinal de la Supercopa ante el FC Barcelona”, entrena “con normalidad protegida con una máscara en la cara”, tal y como ha detallado el Athletic.