TXAPELDUNEN LIGA
Valverde: "Nahikoa arriskatu dugu eta ondo atera zaigu; ea San Mamesen lor dezakegun"

Ernesto Valvede.
EITB

Ernesto Valverde Txapeldunen Ligan Atalantaren aurka lortutako garaipenaren ondoren agertu da prentsaurrekoan. Adierazi duenez, garaipena "izugarrizko poza" ekarri die klubari eta ingurukoei, eta Sporting CP taldearen aurka San Mamesen gau magikoa izatea espero du.

Athleticek 2-3 irabazi dio Atalantari Bergamon eta Txapeldunen Ligako 16. mailara sailkatzeko aukerekin jarraitzen du
Bideoa: Txapeldunen Ligako zazpigarren jardunaldiko Atalanta 2-Athletic 3ren laburpena
Futbola Athletic Club Txapeldunen Liga

