Valverde: “Hemos arriesgado bastante y nos ha salido bien; vamos a ver si lo podemos conseguir en San Mamés”
Ernesto Valverde ha compadecido en rueda de prensa después de la victoria ante el Atalanta en la Liga de Campeones. Según ha dicho esta victoria supone “una alegría inmensa” para el club y todo lo que lo rodea y espera tener una noche mágica en San Mamés contra el Sporting CP.
Te puede interesar
Resumen del Atalanta 2-Athletic 3 de la séptima jornada de la Liga de Campeones
El Athletic ha ganado 2-3 a la Atalanta en Bérgamo y agotará sus opciones de clasificarse en San Mamés ante el Sporting de Portugal el próximo miércoles. Tras una primera parte en la que el equipo de Valverde ha sufrido mucho, los leones han remontado el gol de Scamacca gracias a los tantos de Guruzeta, Serrano y Navarro.
Javi Lerga: “Cuando te enfrentas a un equipo como el FC Barcelona, siempre te va a faltar algo”
El entrenador del Athletic, a pesar de la derrota de las rojiblancas, por 3-1, en la semifinal de la Supercopa, ha señalado que se encuentra “muy orgulloso” del trabajo de sus futbolistas.
El Athletic remonta un partido que pintaba muy feo al descanso y sigue con opciones (2-3)
Scamacca ha adelantado a los italianos en una mala primera parte de los rojiblancos, en la que han sido totalmente dominados por la Atalanta. Tras el descanso, sin embargo, han reaccionado y han volteado el marcador gracias a una estelar actuación de Navarro, con dos asistencias y un gol.
El Athletic se adelanta ante el FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa, pero no puede ante un rival con diez (3-1)
Nerea Nevado, de penalti, ha marcado el 0-1 en la primera mitad, si bien el FC Barcelona ha remontado antes del descanso; en el segundo tiempo, si bien el rival de las rojiblancas ha jugado con una futbolista menos, las de Javi Lerga no han podido crear peligro.
Valverde: "Jugamos contra un equipo muy fuerte, muy físico, con una presencia imponente"
El técnico rojiblanco ha reconocido que le gustaría tener "siempre" a todos sus jugadores disponibles, pero cuando viene esta sucesión de partidos las bajas es algo "que puede suceder", según ha agregado. "No nos pasa nada que no le ocurra a ningún otro equipo", ha enfatizado.
El Athletic, plagado de bajas, busca mantenerse en la pelea por el Play-off ante la Atalanta
Los leones intentarán este miércoles la gesta de lograr la segunda victoria en su historia en Italia en 13 partidos más que diezmados por las ausencias, nueve. Entre ellas Laporte, los hermanos Williams, Berenguer y Yuri, todos lesionados.
Javi Lerga analiza la semifinal de Supercopa: "Vamos a tratar de competir y de sorprenderles"
Javi Lerga, entrenador del Athletic, ha hablado sobre la semifinal de la Supercopa que disputará el equipo ante el Barcelona este miércoles.
Iñaki Williams será baja en Bérgamo por una lesión muscular
El capitán del Athletic sufre una lesión muscular en el tríceps sural de la pierna izquierda, según el parte médico publicado por el club rojiblanco.
El Athletic recibe una dura derrota en Tenerife (5-0)
El Athletic Club ha perdido 5-0 ante el Tenerife en la 16ª jornada de la Liga F Moeve. En la primera parte sólo han recibido un gol, pero en la segunda han tenido que soportar la goleada.