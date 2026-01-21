LIGA DE CAMPEONES
Valverde: “Hemos arriesgado bastante y nos ha salido bien; vamos a ver si lo podemos conseguir en San Mamés”

Ernesto Valvede.
EITB

Ernesto Valverde ha compadecido en rueda de prensa después de la victoria ante el Atalanta en la Liga de Campeones. Según ha dicho esta victoria supone “una alegría inmensa” para el club y todo lo que lo rodea y espera tener una noche mágica en San Mamés contra el Sporting CP.

El Athletic gana 2-3 a la Atalanta en Bérgamo y sigue con opciones de clasficarse para el top16 de la Champions League
Vídeo: Resumen del Atalanta 2-Athletic 3 de la séptima jornada de la Liga de Campeones
