Nanclaresek alta jaso du, Real Madrilen aurkako partidan hartutako kolpe baten ondorioz ospitaleratuta egon ostean
Olatz Santanak ordezkatu zuen Burgoseko atezaina; hala, Athleticeko jokalari gisa debuta egin zuen.
Adriana Nanclares Athleticen atezainak alta jaso du, Real Madrilen aurkako norgehiagokan hartutako kolpe baten ondorioz ospitaleratuta egon eta gero. Hala jakinarazi du astearte honetan Bilboko taldeak.
Nanclares ospitaleratu egin zuten, "burmuineko kontusio-protokoloari" jarraituz, F Ligako Real Madril-Athletic neurketan buruan hartutako kolpe baten eraginez. Orain, etxera itzuliko da, "egindako proben emaitzak onak izan direlako".
Partida hasi eta bigarren minutuan, beste jokalari batekin talka egin eta kolpea hartu zuen buruan Nanclaresek. Zelaian bertan artatu zuten arren, zelaitik atera behar izan zuen.
Orduan, Olatz Santanak hartu zuen haren lekua, eta Athleticen jokalari gisa debuta egin zuen. Taldeak 0-1 irabazi zuen.
Zure interesekoa izan daiteke
Unai Marrero: "Amestutako gaua izan da"
Unai Marrero Realeko atezaina Osasunaren aurka Errege Kopan lortutako garaipenaren protagonistetako bat izan da, eta nola bizi izan duen kontatu du.
Matarazzo, Osasunaren aurkako partidari buruz: "Fase guztietan fin jardun behar dugu "
Pellegrino Matarazzoren adierazpenak, Osasunaren aurkako Errege Kopako partidari buruz.
Sansek eta Albacetek balio gutxiko berdinketa lortu dute (0-0)
Txuri-urdinek Zubietan jokatutako lehen partidan, bi taldeek aukera ugari izan dituzte, baina inork ez du golik egiterik lortu.
Edna Imadek gol-festa batekin esan dio agur Realari (5-5)
Atletico Madrilen eta Realaren arteko partida erotzekoa izan da. 5-5 berdindu dute Alcala de Henaresen, eta txuri-urdinak seigarrena sartzeko zorian izan dira azken txanpan. Edna Imade aurrelari nigeriarrak 3 gol egin ditu bere agurreko partidan.
Jon Martin: "Ezin nuen sinistu berriz ere azken minutuetan berdinketa jasotzea"
Realeko jokalariak Getaferen aurka lortutako garaipenaz (1-2) hitz egin du, EA Sports Ligako 19. jardunaldian.
Realak bolada txarra moztu du Getaferen aurka (1-2)
Brais Mendezek sartu du lehen gola, eta Juanmik berdinketa jarri ondoren, Aramburuk buruz sartu du garaipenaren gola, bolada txarrari amaiera emanez.
Valentziak Sadiq fitxatu du 2028ra arte
Aurrelari nigeriarrak utzita jokatu zuen joan den denboraldiaren bigarren zatian.
Ainhoa Moraza, Atletico Madrilen aurkako neurketari buruz: "Partida polita da taldearentzat, baita niretzat berezia ere"
Ainhoa Moraza Realeko jokalariak bere taldekide ohien aurkako norgehiagoka "erronka" bezala ikusten du. Bestalde, Edna Imaderen hutsunea nabarituko dutela onartu du Morazak: "Faltan botako dugu".
Sansek Zubietan jokatuko ditu etxeko partidak, larunbat honetatik aurrera
Realaren bigarren taldeak denboraldi honetan Zubietan jokatuko duen lehenengo partida Albaceteren aurkakoa izanen da; 16:15ean hasiko da hori.
Matarazzo, Getaferen aurkako partidaz: "Oso kontzentratuta jokatu behar dugu"
Pellegrino Matarazzo Realaren entrenatzaileak taldeak Getaferen kontra jokatuko duen ligako partidaz hitz egin du. Argi dauka nola jokatu behar duen emaitza ona lortu ahal izateko.