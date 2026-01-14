Nanclares recibe el alta tras ingresar en un hospital de Madrid por un golpe en la cabeza

La portera internacional del Athletic Club Adriana Nanclares, que había sido trasladada a un centro hospitalario de Madrid para ser sometida a pruebas médicas, ha recibido el alta médica, según informó este martes el club bilbaíno.



Nanclares había sido trasladada a un centro hospitalario siguiendo "el protocolo de contusión cerebral" tras recibir un fuerte golpe en la cabeza en el partido Real Madrid-Athletic, correspondiente a la Liga F, y ha recibido el alta médica, ya que "las pruebas médicas realizadas en el hospital han sido satisfactorias".



A los dos minutos de juego Nanclares recibió un golpe en la cabeza en un choque fortuito al intentar interceptar un balón y, sin perder el conocimiento, fue atendida durante varios minutos sobre el césped antes de abandonar el campo en camilla visiblemente conmocionada.



La internacional fue sustituida por Olatz Santana, que debutó así como jugadora del Athletic y ayudó a su equipo a ganar el partido, por 0-1.





