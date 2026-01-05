Espainiako Superkopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticek Saudi Arabian lur hartu du, sei ordu inguruko hegaldiaren ostean

Athletic llegada a Yeda Arabia Saudi Supercopa de España
18:00 - 20:00

Athletic Yedara (Saudi Arabia) iritsi den unea. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Ernesto Valverderen Athletic 22:50ak aldera iritsi da, eta zuzenean Park Hyatt hotelera joan da. Bertan antolatzaileek jokalariak hartu dituzte. Astearte honetan, Athletic 18:00etan (Euskal Herriko ordua) entrenatuko da King Abdullah futbol-zelaian, Iñaki Williamsek eta Ernesto Valverdek 17:15etik aurrera eskainiko duten prentsaurrekoaren ostean.

Futbola Athletic Club Nico Williams Ernesto Valverde Futboleko beste lehiaketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X