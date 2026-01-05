El Athletic de Ernesto Valverde, ha tocado tierra alrededor de las 22:50 horas, y se ha dirigido después al Hotel Park Hyatt de la ciudad saudí, donde han sido agasajados a su llegada por los organizadores locales. Los futbolistas del equipo rojiblanco han llegado a la ciudad saudí después de un vuelo de unas seis horas de duración. Este martes, el Athletic se entrenará a las 18:00 (hora de Euskal Herria) en el estadio King Abdullah, escenario del partido, después de la rueda de prensa oficial que ofrecerán Iñaki Williams y Ernesto Valverde a partir de las 17:15 horas.