Athleticek bere laugarren Superkopa bilatuko du Saudi Arabian, Yuri eta Laporte gabe
Asteazkenekoa zuri-gorrien hamabigarren partida izango da txapelketa horretan. Gainera, Valverdek bere hirugarren Superkopa irabazteko aukera du, Cruyff eta Guardiola entrenatzaileekin berdintzeko abagunea.
Athleticek Espainiako laugarren Superkopa lortu nahi du bere zortzigarren parte-hartzean. Txapelketak 42. edizioa ospatuko du. Asteazkenean hasiko da Saudi Arabian, talde zuri-gorriaren eta Bartzelonaren arteko finalerdiarekin.
Asteazkenekoa zuri-gorrien hamabigarren partida izango da txapelketan, horietatik bederatzi Bartzelonaren aurka, bi Real Madrilen kontra eta bat Atletico Madrilen aurka jokatu dituzte.
Bestalde, Ernesto Valverde Athleticeko prestatzaileak bere hirugarren Superkopa irabazteko aukera du, Johan Cruyff eta Pep Guardiola entrenatzaileekin berdintzeko abagunea.
Valverdek 2015ean eskuratu zuen Superkopa Athleticekin, Bartzelona mendean hartuta, urte horretan Luis Enriquek zuzentzen zuen Kataluniako taldea, eta 2018an Bartzelona berarekin, Tangerren jokatutako neurketa bakarreko finalean Sevillari 2-1 irabazi ondoren.
Aymeric Laportek eta Yuri Berchichek min hartuta jarraitzen dute, eta astelehen honetan ez dira Saudi Arabiara joan. Valverdek 25 jokalari eraman ditu: Unai Simon; Areso, Vivian, Paredes, Adama; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta; Padilla, Santos; Gorosabel, Monreal, Lekue; Vesga, Rego, Selton, Unai Gomez, Eder Garcia; Robert Navarro, Berenguer, Nico Serrano eta Izeta.
Talde zuri-gorriak azken lan saioa egin du astelehen honetan Lezaman. Athleticek Hyatt Jeddah hotelean hartuko du ostatu Yedan, txapelketa jokatzen den hirian.
Zure interesekoa izan daiteke
Guruzeta: "Derbi gogorra izan da, eta ez da erraza guk nahi dugun irudia erakustea"
Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte (1-1) larunbat honetan Sadarren jokatutako derbian. Partida amaituta, Guruzetak irudi ona ematearen garrantzia azpimarratu du.
Ernesto Valverde: "Ez dakit Iñakik asmatu zuen esamoldearekin"
Joan den asteartean, Iñaki Williamsek San Mamesen entrenatu ondoren, hedabideen aurrean ondorengoa esan zuen: "Arabian jokatzea kaka zaharra da". Gaur, prentsaurrekoan, Valverdek adierazpen horiei buruzko iritzia eman du, eta argi utzi du Arabiara joatea prestigioa dela eta kontu handiz jokatu behar dutela egiten dituzten adierazpenekin.
Ernesto Valverde: "2026ko helburua Osasunari irabaztea da"
Athleticek Osasunaren aurkako derbia jokatuko du larunbat honetan Sadarren. Valverdek adierazi duenez, aurkari indartsua da eta garaitzeko zaila, baina helburua bidean utzitako puntak berreskuratzea da.
Athleticek 30.000 zale baino gehiagoren aurrean lan saioa egin du San Mamesen
Entrenamendua hasi baino ordubete lehenagotik San Mameseko harmailetan izan dira zaleak, gehienak familiak. Itxaronaldia musikaz girotu du klub zuri-gorriak. Futbolariak txalo zaparrada bero batekin hartu dituzte jarraitzaileek, aurreikusitako ordutegian berdegunera salto egin dutenean.
Iñaki Williams, Superkopari buruz: "Askotan esan dut, Arabian jokatzea kaka zaharra da"
"Txapelketa beste herrialde batera eramatea ez da erraza zaleentzat. Guk han etxetik kanpo jokatzen dugula dirudi, eta hemen izango balitz, gure aldamenean jarraitzaile ugari izango genituzke", gaineratu du Athleticeko kapitainak.
Athleticek Txapeldunen Ligan jokatuko dituen partiden egunak eta ordutegiak
Athleticek San Mamesen egingo du debuta, irailaren 16an, Arsenalen kontra. Ligaxkako azken neurketan, berriz, Portugalgo Sporting izango du aurkari etxean.
Berenguer: “Ez baduzu asmatzen, beste taldeak egingo du”
Athleticeko jokalariak, talde zuri-gorriak Espanyolen aurka jokatutako partida amaituta, nabarmendu du nola, porrota gorabehera, gol gehiago sartzeko aukerak sortu dituen; nafarrak egin du Ernesto Valverderen taldearen gol bakarra.
Athleticek Espanyolen aurka talka egin du, eta urtea porrot batekin bukatu du San Mamesen (1-2)
Berenguerrek zuri-gorriak aurreratu ditu lehen zatian, baina atsedenaldia baino lehen Romerok partida berdindu du. Aldageletatik bueltan, Millak bigarrena egin du, eta lehoiek ez dute erantzuten jakin.
Valverde: "Espanyolengana hurbildu nahi badugu, irabazi egin behar dugu"
Athleticek Espanyolen kontra jokatu du astelehenean San Mamesen. Bartzelonako taldea bolada onean dago, azken lau partidak irabazi baititu, eta talde zuri-gorriaren aurkari zuzena da Europako postuak lortzeko lehian.