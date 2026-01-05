Supercopa de España
El Athletic buscará su cuarta Supercopa sin Yuri ni Laporte, que no viajan a Arabia Saudí

El del miércoles será el duodécimo partido de los rojiblancos en el torneo. Además, Valverde encara la Supercopa con la posibilidad de conquistar su tercer título e igualar así a Cruyff y Guardiola.
LEZAMA (BIZKAIA), 05/01/2026.- Los jugadores del Athletic de Bilbao preparan la Supercopa de España que disputa en Arabia y en la que se medirá en la primera semifinal el miércoles al Barcelona en el King Abdullah Sports City de Yeda.EFE/Luis Tejido
El último entrenamiento del Athletic este lunes en Lezama antes de partir rumbo a Yeda (Arabia Saudí). Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athleticek bere laugarren Superkopa bilatuko du Saudi Arabian, Yuri eta Laporte gabe

Última actualización

El Athletic buscará su cuarto título de la Supercopa de España en su octava participación en un torneo que celebrará la cuadragésimo segunda edición y comenzará el miércoles en Yeda (Arabia Saudí) con la semifinal entre el equipo rojiblanco y el FC Barcelona.

El del miércoles será el duodécimo partido de los rojiblancos en el torneo, de los cuales nueve habrán sido frente al Barça, dos contra el Real Madrid y uno ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, el entrenador el Athletic encara la Supercopa de España con la posibilidad de conquistar su tercer título e igualar así a Johan Cruyff y Pep Guardiola como técnicos más laureados en este torneo.

Valverde ya ganó la Supercopa con el Athletic en 2015, tras superar a doble partido al Barcelona, evitando la posibilidad de sextete del equipo azulgrana dirigido ese año por Luis Enrique, y en 2018 con el Barça después de ganar por 2-1 al Sevilla en la final a partido único celebrada en Tánger.

Aymeric Laporte y Yuri Berchiche siguen de baja y no han viajado este lunes a Arabia Saudí. Ernesto Valverde se ha llevado a 25 futbolistas: Unai Simón; Areso, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta; Padilla, Santos; Gorosabel, Monreal, Lekue; Vesga, Rego, Selton, Unai Gómez, Eder García; Robert Navarro, Berenguer, Nico Serrano e Izeta.

El equipo rojiblanco ha llevado a cabo este lunes un último entrenamiento en Lezama antes del viaje. Ya en Yeda, la ciudad donde se disputa el torneo, el Athletic se alojará en el Hotel Hyatt Jeddah.

