El Athletic buscará su cuarta Supercopa sin Yuri ni Laporte, que no viajan a Arabia Saudí
El Athletic buscará su cuarto título de la Supercopa de España en su octava participación en un torneo que celebrará la cuadragésimo segunda edición y comenzará el miércoles en Yeda (Arabia Saudí) con la semifinal entre el equipo rojiblanco y el FC Barcelona.
El del miércoles será el duodécimo partido de los rojiblancos en el torneo, de los cuales nueve habrán sido frente al Barça, dos contra el Real Madrid y uno ante el Atlético de Madrid.
Por su parte, el entrenador el Athletic encara la Supercopa de España con la posibilidad de conquistar su tercer título e igualar así a Johan Cruyff y Pep Guardiola como técnicos más laureados en este torneo.
Valverde ya ganó la Supercopa con el Athletic en 2015, tras superar a doble partido al Barcelona, evitando la posibilidad de sextete del equipo azulgrana dirigido ese año por Luis Enrique, y en 2018 con el Barça después de ganar por 2-1 al Sevilla en la final a partido único celebrada en Tánger.
Aymeric Laporte y Yuri Berchiche siguen de baja y no han viajado este lunes a Arabia Saudí. Ernesto Valverde se ha llevado a 25 futbolistas: Unai Simón; Areso, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta; Padilla, Santos; Gorosabel, Monreal, Lekue; Vesga, Rego, Selton, Unai Gómez, Eder García; Robert Navarro, Berenguer, Nico Serrano e Izeta.
El equipo rojiblanco ha llevado a cabo este lunes un último entrenamiento en Lezama antes del viaje. Ya en Yeda, la ciudad donde se disputa el torneo, el Athletic se alojará en el Hotel Hyatt Jeddah.
