OSASUNA VS. ATHLETIC (1-1)

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Guruzeta: "Derbi gogorra izan da, eta ez da erraza guk nahi dugun irudia erakustea"

Gorka Gurutzeta
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte (1-1) larunbat honetan Sadarren jokatutako derbian. Partida amaituta, Guruzetak irudi ona ematearen garrantzia azpimarratu du. 

Futbola Athletic Club Sadar Euskal Derbia EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X