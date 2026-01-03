OSASUNA VS. ATHLETIC (1-1)

Guruzeta: "Ha sido un derbi duro, donde es difícil mostrar una imagen que nos gustaría"

Gorka Gurutzeta
18:00 - 20:00
Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Guruzeta: "Derbi gogorra izan da, eta ez da erraza guk nahi dugun irudia erakustea"

Última actualización

Osasuna y Athletic se han repartido los puntos (1-1) en el derbi disputado este sábado en El Sadar. Terminado el partido, Guruzeta ha destacado la importancia de dar una buena imagen. 

Fútbol Athletic Club El Sadar Derbi Vasco LaLiga EA Sports

