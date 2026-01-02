LALIGA EA SPORTS
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ernesto Valverde: "Ez dakit Iñakik asmatu zuen esamoldearekin"

Valverde
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Joan den asteartean, Iñaki Williamsek San Mamesen entrenatu ondoren, hedabideen aurrean ondorengoa esan zuen: "Arabian jokatzea kaka zaharra da".  Gaur, prentsaurrekoan, Valverdek adierazpen horiei buruzko iritzia eman du, eta argi utzi du Arabiara joatea prestigioa dela eta kontu handiz jokatu behar dutela egiten dituzten adierazpenekin. 

Athletic Club EA Sports Liga Ernesto Valverde Euskal Derbia Osasuna Sadar

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X