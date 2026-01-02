LALIGA EA SPORTS
Ernesto Valverde: “No sé si Iñaki estuvo muy acertado con la expresión"

Ernesto Valverde. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Ernesto Valverde: "Ez dakit Iñakik asmatu zuen esamoldearekin"

Este pasado martes, Iñaki Williams atendió a los medios tras entrenar en San Mamés y dijo lo siguiente: “Para mi jugar en Arabia es una mierda”.  Hoy en la rueda de prensa, Valverde se ha pronuncioado sobre dichas declaraciones, dejando claro que ir a Arabia es un prestigio y que tienen que ser cuidadosos con las expresiones que ultilizan. 

Valverde: "Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase"

El  entrenador del Athletic ha admitido la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. Por su parte, Mikel Jauregizar, autor del gol que ha dado la clasificación para los octavos de final a los rojiblancos, ha destacado “la solidez” que ha exhibido su equipo para vencer a un Ourense al que ha tildado de “equipazo”.
