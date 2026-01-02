LALIGA EA SPORTS
Ernesto Valverde: "2026ko helburua Osasunari irabaztea da"

Valverde
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Athleticek Osasunaren aurkako derbia jokatuko du larunbat honetan Sadarren. Valverdek adierazi duenez, aurkari indartsua da eta garaitzeko zaila, baina helburua bidean utzitako puntak berreskuratzea da.

