LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Ernesto Valverde: "El propósito de 2026 es ganar a Osasuna"

Valverde
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Ernesto Valverde: "2026ko helburua Osasunari irabaztea da"

Última actualización

El Athletic se enfrenta este sábado al derbi contra el Osasuna en el Sadar. Según ha comunicado Valverde, es un rival fuerte y difícil de sobrepasar, pero el objetivo es recuperar los puntas que se han ido dejando por el camino.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports Ernesto Valverde El Sadar Derbi Vasco

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Valverde: "Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase"

El  entrenador del Athletic ha admitido la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. Por su parte, Mikel Jauregizar, autor del gol que ha dado la clasificación para los octavos de final a los rojiblancos, ha destacado “la solidez” que ha exhibido su equipo para vencer a un Ourense al que ha tildado de “equipazo”.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X