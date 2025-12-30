ENTRENAMENDUA

Athleticek 30.000 zale baino gehiagoren aurrean lan saioa egin du San Mamesen

BILBAO, 30/12/2025.- El Athletic de Bilbao ha preparado este martes el partido liguero del sábado ante Osasuna en El Sadar con un entrenamiento a puerta abierta en el estadio de San Mamés. EFE/ Miguel Toña
Athleticen entrenamendua San Mamesen. Argazkia: EFE

Entrenamendua hasi baino ordubete lehenagotik San Mameseko harmailetan izan dira zaleak, gehienak familiak. Itxaronaldia musikaz girotu du klub zuri-gorriak. Futbolariak txalo zaparrada bero batekin hartu dituzte jarraitzaileek, aurreikusitako ordutegian berdegunera salto egin dutenean.

