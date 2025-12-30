Athleticek 30.000 zale baino gehiagoren aurrean lan saioa egin du San Mamesen
Entrenamendua hasi baino ordubete lehenagotik San Mameseko harmailetan izan dira zaleak, gehienak familiak. Itxaronaldia musikaz girotu du klub zuri-gorriak. Futbolariak txalo zaparrada bero batekin hartu dituzte jarraitzaileek, aurreikusitako ordutegian berdegunera salto egin dutenean.
Iñaki Williams, Superkopari buruz: "Askotan esan dut, Arabian jokatzea kaka zaharra da"
"Txapelketa beste herrialde batera eramatea ez da erraza zaleentzat. Guk han etxetik kanpo jokatzen dugula dirudi, eta hemen izango balitz, gure aldamenean jarraitzaile ugari izango genituzke", gaineratu du Athleticeko kapitainak.
Athleticek Txapeldunen Ligan jokatuko dituen partiden egunak eta ordutegiak
Athleticek San Mamesen egingo du debuta, irailaren 16an, Arsenalen kontra. Ligaxkako azken neurketan, berriz, Portugalgo Sporting izango du aurkari etxean.
Berenguer: “Ez baduzu asmatzen, beste taldeak egingo du”
Athleticeko jokalariak, talde zuri-gorriak Espanyolen aurka jokatutako partida amaituta, nabarmendu du nola, porrota gorabehera, gol gehiago sartzeko aukerak sortu dituen; nafarrak egin du Ernesto Valverderen taldearen gol bakarra.
Athleticek Espanyolen aurka talka egin du, eta urtea porrot batekin bukatu du San Mamesen (1-2)
Berenguerrek zuri-gorriak aurreratu ditu lehen zatian, baina atsedenaldia baino lehen Romerok partida berdindu du. Aldageletatik bueltan, Millak bigarrena egin du, eta lehoiek ez dute erantzuten jakin.
Valverde: "Espanyolengana hurbildu nahi badugu, irabazi egin behar dugu"
Athleticek Espanyolen kontra jokatu du astelehenean San Mamesen. Bartzelonako taldea bolada onean dago, azken lau partidak irabazi baititu, eta talde zuri-gorriaren aurkari zuzena da Europako postuak lortzeko lehian.
Athleticek aurreikuspenak bete ditu Europaren aurka (0-3)
Athletic Erregina Kopako final-laurdenetarako sailkatu da. Daniela Agotek, Maite Valerok eta Ane Azkonak sartu dituzte zuri-gorrien golak.
Jauregizar: "Athleticekin gola sartzea beti da sentsazio oso polita"
Erdilari bermeotarrak zuri-gorriei final-zortzirenetarako sailkapena eman dien gola egin du. Bere taldeak "hasieratik amaierara oso partida serioa" jokatu duela uste du. Jauregizar pozik azaldu da bere golak sailkatzeko balio izan duelako.
Jauregizarrek Athletic erreskatatu du luzapenean, O Couto futbol-zelaiko lokatzean (0-1)
Valverderen mutilek hasiera txarra eman diote neurketari, baina minutuek aurrera egin ahala hobetzen joan dira. Hala ere, gol aukera oso gutxiko norgehiagoka izan da. Bigarren zatian Guruzetak baloi bat langara bidali du, aurreneko 90 minutuetako aukerarik argienean.
Valverde: "Dagoen zelaira egokitu behar gara, Kopa horrelakoa da, ezustekoz beteriko kutxa bat"
"Kanpoko jendeak ez daki zelako zailtasunak dakartzaten tankera honetako partidek. Are gehiago, batzuetan jokalariek ere ez dakite. Neurketa hasten denean konturatzen dira, eta une horretan dagoeneko galtzen ari zara", ohartarazi du Athleticen prestatzaileak Kopako final-hamaseirenetako kanporaketaren atarian.