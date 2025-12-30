A puerta abierta
El Athletic entrena en San Mamés ante 30 051 aficionados

BILBAO, 30/12/2025.- El Athletic de Bilbao ha preparado este martes el partido liguero del sábado ante Osasuna en El Sadar con un entrenamiento a puerta abierta en el estadio de San Mamés. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Entrenamiento del Athletic en San Mamés. Foto: EFE
Última actualización

Desde una hora antes del comienzo de la sesión el público, mayoritariamente familiar, fue poblando las tribunas de San Mamés en una previa amenizada con música antes de recibir con una cálida ovación a los futbolistas cuando saltaron al césped en el horario previsto.

Fútbol Athletic Club San Mamés Nico Williams Ernesto Valverde

