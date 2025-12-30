El Athletic entrena en San Mamés ante 30 051 aficionados
Desde una hora antes del comienzo de la sesión el público, mayoritariamente familiar, fue poblando las tribunas de San Mamés en una previa amenizada con música antes de recibir con una cálida ovación a los futbolistas cuando saltaron al césped en el horario previsto.
Iñaki Williams, sobre la Supercopa: "Ya lo he dicho muchas veces, jugar en Arabia es una mierda"
"Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los 'athleticzales' que nos acompañarían", ha añadido el capitán rojiblanco.
Fechas y horarios de los partidos del Athletic en la Champions League
El Athletic debutará el 16 de septiembre recibiendo al Arsenal en San Mamés y acabará la liguilla en casa enfrentándose al Sporting de Portugal.
Berenguer: “Si no consigues acertar, el otro equipo sí que acierta”
El jugador del Athletic, tras el partido que el conjunto rojiblanco ha perdido, en San Mamés, ante el Espanyol, ha puesto en valor que los de Ernesto Valverde han dispuesto de ocasiones para marcar más goles que el conseguido por él mismo.
El Athletic se estrella contra el Espanyol y despide el año con derrota en San Mamés (1-2)
Berenguer adelantó a los rojiblancos en la primera parte, pero antes del descanso Romero igualó el encuentro. En la reanudación, Milla hizo el segundo para los periquitos y los leones no supieron reaccionar.
Valverde: "Si queremos acercarnos al Espanyol, tenemos que ganar"
El Athletic se enfrenta este lunes en San Mamés al Espanyol, que suma cuatro victorias consecutivas y es un rival directo del conjunto rojiblanco en la lucha por los puestos europeos.
El Athletic cumple el trámite ante el Europa (0-3)
Daniela Agote, Maite Valero y Ane Azkona han marcado los goles que certifican el pase del conjunto rojiblanco a la siguiente ronda de la Copa de la Reina.
Valverde: "Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase"
El entrenador del Athletic ha admitido la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto. Por su parte, Mikel Jauregizar, autor del gol que ha dado la clasificación para los octavos de final a los rojiblancos, ha destacado “la solidez” que ha exhibido su equipo para vencer a un Ourense al que ha tildado de “equipazo”.
Jauregizar rescata al Athletic en la prórroga, en el barro de O Couto (0-1)
Los de Valverde han dado un mal comienzo al choque, pero han ido mejorando con el paso de los minutos. Sin embargo, ha sido un partido con muy pocas ocasiones de gol. En la segunda parte Guruzeta ha estrellado un balón en la cruceta, en la que ha sido la ocasión más clara de los 90 minutos.
Valverde: "Tenemos que amoldarnos al césped que haya, la Copa es así, una caja de sorpresas"
"La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen estos partidos. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el choque y en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado a los dos minutos ya lo ha visto y eso ya no hay que lo pare", ha advertido el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de dieciseisavos de Copa.