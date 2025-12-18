Alt foto
Hoy es noticia
Copa del Rey |
Ourense-Athletic |
Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jauregizar rescata al Athletic en la prórroga, en el barrro de O Couto (0-1)

Los de Valverde han dado un mal comienzo al choque, pero han ido mejorando con el paso de los minutos. Sin embargo, ha sido un partido con muy pocas ocasiones de gol. En la segunda parte Guruzeta ha estrellado un balón en la cruceta, en la que ha sido la ocasión más clara de los 90 minutos.

OURENSE, 18/12/2025.- El centrocampista del Athletic Mikel Jauregizar celebra tras marcar ante el Ourense, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que Ourense CF y Athletic Club disputan este jueves en el estadio de O Couto. EFE/Brais Lorenzo
Jauregizar celebra su gol ante el Huesca. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Jauregizarrek Athletic erreskatatu du Ourenseren aurkako luzapenean (0-1), 25/26 Errege Kopako final-hamaseirenetan
author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

El Athletic ha ganado 0-1 al Ourense en un encuentro que se ha dilucidado en la prórroga con un gran gol de Jauregizar. El equipo rojiblanco ha sufrido en el embarrado campo de O Couto, pero ha salido vivo a base de pelea y físico.

En el pesado terreno de juego de O Couto y bajo un intenso aguacero, el Athletic no ha comenzado con buen pie el encuentro ante el Ourense. El conjunto rojiblanco ha sido dominado por el equipo gallego en los primeros minutos de la primera parte.

Así, el Ourense ha rondado la portería de Padilla, creando cierto peligro, pero sin remates claros. De hecho, el guardameta del Athletic no ha tenido que intervenir para atajar ningún balón.

Con el paso de los minutos, los de Ernesto Valverde se ha ido desperezando y han empezado a igualar el choque en intensidad, porque el campo no estaba para demasiadas alegrías. A base de empuje el Athletic también se aproximado en varias ocasiones con cierto peligro a la meta defendida por Sánchez Vivas. Iñaki Williams y Urko Izeta ha realizado varias internadas, pero no han tenido clarividencia en los metros finales.

Tras el descanso, Padilla ha tenido que intervenir a un disparo efectuado por el equipo gallego desde fuera del área. El guardameta rojiblanco se ha estirado para realizar una gran parada, que entrañaba dificultad, tras botarle el balón delante.

En el minuto 70, ha llegado la ocasión más clara del choque. Guruzeta ha enviado el balón a la cruceta de un cabezazo tras un gran centro. En el 85, Nico Williams, que había saltado en la segunda mitad, en una gran acción ha puesto a prueba al meta gallego, que ha despejado a córner.

Un disparo de Berenguer desde dentro del área que ha salido en la segunda parte ha sido lo más destacado en el tramo final del choque. El Athletic ha intentado apretar hasta el final, pero el choque se ha ido inexorablemente a la prórroga.

En último suspiro de la primera parte de la prórroga ha llegado el gol de Jauregizar. En el 106, una falta botada por Berenguer la toca con la cabeza Paredes y el centrocampista de Bermeo empalma una volea que se cuela por la escuadra.

- Ficha técnica: 

0 - Ourense: Alberto Sánchez; Enol Coto, Carmona, Adri Pérez, Hugo Sanz; Omar (Jelbat, min.89), Jerin Ramos (Punzano, min.106), Moreno (Nacho Castillo, min.59), Aranzabe (Guerrero, min.68); David Muñoz (Yuste, min.59) y Amin Bouzaig (Piera, min.89).

1 - Athletic: Padilla; Gorosabel (Areso, min.90), Vivian, Lekue, Adama (Paredes, min.91); Rego, Vesga (Jauregizar, min.63); Iñaki Williams (Berenguer, min.63), Sancet (Unai Gómez, min.97), Izeta (Nico Williams, min.68); Guruzeta.

Gol: 0-1, m.105: Jauregizar.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó a David Muñoz (min.45), Enol Coto (min.90) y Adri Pérez (min.105) por parte del Ourense, y a Vesga (min.43), Rego (min.78) y Jauregizar (min.107), del Athletic.

Fútbol Athletic Club Nico Williams Copa del Rey Ernesto Valverde Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

LEZAMA (BIZKAIA), 17/12/2025.- El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa previa el partido de Copa del Rey del jueves ante el Ourense en O Couto. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Valverde: "Tenemos que amoldarnos al césped que haya, la Copa es así, una caja de sorpresas"

"La gente de fuera no sabe la dificultad que tienen estos partidos. Es más, hay veces que incluso ni los jugadores lo saben. Solo se dan cuenta cuando empieza el choque y en ese momento es cuando ya estás perdido. Si el jugador no está preparado a los dos minutos ya lo ha visto y eso ya no hay que lo pare", ha advertido el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de dieciseisavos de Copa.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X