Jauregizar rescata al Athletic en la prórroga, en el barrro de O Couto (0-1)
Los de Valverde han dado un mal comienzo al choque, pero han ido mejorando con el paso de los minutos. Sin embargo, ha sido un partido con muy pocas ocasiones de gol. En la segunda parte Guruzeta ha estrellado un balón en la cruceta, en la que ha sido la ocasión más clara de los 90 minutos.
El Athletic ha ganado 0-1 al Ourense en un encuentro que se ha dilucidado en la prórroga con un gran gol de Jauregizar. El equipo rojiblanco ha sufrido en el embarrado campo de O Couto, pero ha salido vivo a base de pelea y físico.
En el pesado terreno de juego de O Couto y bajo un intenso aguacero, el Athletic no ha comenzado con buen pie el encuentro ante el Ourense. El conjunto rojiblanco ha sido dominado por el equipo gallego en los primeros minutos de la primera parte.
Así, el Ourense ha rondado la portería de Padilla, creando cierto peligro, pero sin remates claros. De hecho, el guardameta del Athletic no ha tenido que intervenir para atajar ningún balón.
Con el paso de los minutos, los de Ernesto Valverde se ha ido desperezando y han empezado a igualar el choque en intensidad, porque el campo no estaba para demasiadas alegrías. A base de empuje el Athletic también se aproximado en varias ocasiones con cierto peligro a la meta defendida por Sánchez Vivas. Iñaki Williams y Urko Izeta ha realizado varias internadas, pero no han tenido clarividencia en los metros finales.
Tras el descanso, Padilla ha tenido que intervenir a un disparo efectuado por el equipo gallego desde fuera del área. El guardameta rojiblanco se ha estirado para realizar una gran parada, que entrañaba dificultad, tras botarle el balón delante.
En el minuto 70, ha llegado la ocasión más clara del choque. Guruzeta ha enviado el balón a la cruceta de un cabezazo tras un gran centro. En el 85, Nico Williams, que había saltado en la segunda mitad, en una gran acción ha puesto a prueba al meta gallego, que ha despejado a córner.
Un disparo de Berenguer desde dentro del área que ha salido en la segunda parte ha sido lo más destacado en el tramo final del choque. El Athletic ha intentado apretar hasta el final, pero el choque se ha ido inexorablemente a la prórroga.
En último suspiro de la primera parte de la prórroga ha llegado el gol de Jauregizar. En el 106, una falta botada por Berenguer la toca con la cabeza Paredes y el centrocampista de Bermeo empalma una volea que se cuela por la escuadra.
- Ficha técnica:
0 - Ourense: Alberto Sánchez; Enol Coto, Carmona, Adri Pérez, Hugo Sanz; Omar (Jelbat, min.89), Jerin Ramos (Punzano, min.106), Moreno (Nacho Castillo, min.59), Aranzabe (Guerrero, min.68); David Muñoz (Yuste, min.59) y Amin Bouzaig (Piera, min.89).
1 - Athletic: Padilla; Gorosabel (Areso, min.90), Vivian, Lekue, Adama (Paredes, min.91); Rego, Vesga (Jauregizar, min.63); Iñaki Williams (Berenguer, min.63), Sancet (Unai Gómez, min.97), Izeta (Nico Williams, min.68); Guruzeta.
Gol: 0-1, m.105: Jauregizar.
Árbitro: José Luis Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó a David Muñoz (min.45), Enol Coto (min.90) y Adri Pérez (min.105) por parte del Ourense, y a Vesga (min.43), Rego (min.78) y Jauregizar (min.107), del Athletic.
