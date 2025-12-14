EA Sports Liga
Athleticek estropezu egin du Balaidosen (2-0)

Swedberg eta El-Abdellaouiren golek eta Nico Williamsek huts egindako penaltiak Athleticen porrota eragin dute.
VIGO (PONTEVEDRA), 14/12/2025.- Daniel Vivian (c), del Athletic Club, y Javi Rueda (i), del Celta, durante el partido de LaLiga disputado este domingo en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas
Vivian partidako jokaldi batean. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Athleticek 2-0 galdu du Celtaren aurka igande honetan Balaidosen jokatu den EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partida. Gaur arte, Galiziako taldeak ezin izan du garaipenik lortu etxean denboraldi honetan, baina gaurkoan mendean hartu ditu zuri-gorriak, Williot Swedbergen eta Jones El-Abdellaouiren golei esker. Gainera, Raduk penaltia gelditu dio Nico Williamsi.

Bi taldeek baloiaren kontrola izatea aukeratu dute, eta ia ez da aukerarik egon. Lehen jaurtiketa 27. minutuan iritsi da, Berenguerrek areaz kanpotik egindako jaurtiketa ahul batekin. Emozio gutxi egon da, Athleticen hurbilketaren bat izan ezik, Guruzetaren desmarkeren bat edo Sanceten zentroren bat kenduta.

Dena aldatu da bigarren zatiaren hasieran. Lehen bederatzi minutuetan, Celtak bi gol sartu ditu. Lehen gola Swedbergen burukada batekin etorri da (1-0).

Javi Ruedak eskuin hegaletik irteera bikaina egin eta Vivianek huts egin ondoren, El-Abdellaoui Athleticeko atezainaren aurrera heldu da berriro, bigarren gola sartuz (2-0).

Hasiera horrek Athleticen defentsako euskarria zapuztu du, Yuriren lesioak ahulduta. Bi golek gorantz egitera behartu dute Ernesto Valverderen taldea, eta Jauregizar eta Selton Sanchez sartu ditu zelaian. Gainera, bigarren zatiaren erdian Nico Williamsek huts egindako penaltiak ez dio mesede egin taldeari. 

Euskal taldeak erasoan jarraitu du, baina indarrik gabe. Punteriak markatu du aldea, Celtak Balaidosen lehen garaipena lortzeko gakoa izan dena.

