Athleticek estropezu egin du Balaidosen (2-0)
Athleticek 2-0 galdu du Celtaren aurka igande honetan Balaidosen jokatu den EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partida. Gaur arte, Galiziako taldeak ezin izan du garaipenik lortu etxean denboraldi honetan, baina gaurkoan mendean hartu ditu zuri-gorriak, Williot Swedbergen eta Jones El-Abdellaouiren golei esker. Gainera, Raduk penaltia gelditu dio Nico Williamsi.
Bi taldeek baloiaren kontrola izatea aukeratu dute, eta ia ez da aukerarik egon. Lehen jaurtiketa 27. minutuan iritsi da, Berenguerrek areaz kanpotik egindako jaurtiketa ahul batekin. Emozio gutxi egon da, Athleticen hurbilketaren bat izan ezik, Guruzetaren desmarkeren bat edo Sanceten zentroren bat kenduta.
Dena aldatu da bigarren zatiaren hasieran. Lehen bederatzi minutuetan, Celtak bi gol sartu ditu. Lehen gola Swedbergen burukada batekin etorri da (1-0).
Javi Ruedak eskuin hegaletik irteera bikaina egin eta Vivianek huts egin ondoren, El-Abdellaoui Athleticeko atezainaren aurrera heldu da berriro, bigarren gola sartuz (2-0).
Hasiera horrek Athleticen defentsako euskarria zapuztu du, Yuriren lesioak ahulduta. Bi golek gorantz egitera behartu dute Ernesto Valverderen taldea, eta Jauregizar eta Selton Sanchez sartu ditu zelaian. Gainera, bigarren zatiaren erdian Nico Williamsek huts egindako penaltiak ez dio mesede egin taldeari.
Euskal taldeak erasoan jarraitu du, baina indarrik gabe. Punteriak markatu du aldea, Celtak Balaidosen lehen garaipena lortzeko gakoa izan dena.
Zure interesekoa izan daiteke
Aitor Paredes: "Partida honetatik gauza asko ikasi eta hobetu behar ditugu"
Athleticek porrota jaso du Celtaren aurka (2-0) Balaidosen. Zuri-gorriek partida irabazi behar zuten goiko postuetan finkatu nahi bazuten, baina ez dute lortu. Hau da Aitor Paredesek kontatu diguna.
Athleticek talentu gazteari esker lortu du garaipena
Athleticek 0-2 irabazi dio Madrid CFFri, Liga F Moeveko 14. jardunaldian, Fernando Torres zelaian jokatutako neurketan. Elene Gurtubayk ireki du markagailua, eta Daniela Agotek sartu du bigarren gola partidako emaitza itxiz. Garaipen honi esker, Athletic sailkapenaren erdialdetik gora kokatu da.
Ernesto Valverde: "Celtak beti sortzen dizkigu arazoak; atera iristea eta zehatzagoak izatea falta zaigu"
Ernesto Valverdek prentsaurrekoa eman du igande honetan jokatuko duen Celtaren aurkako partidari begira. Adierazi duenez, taldea ondo dago, baina partida zaila izango da eta, Laporteren lesioa dela eta, Iker Monrealek jokatuko du. (Bideoa gazteleraz)
Iñigo Ruiz de Galarreta: "Talde guztiaren lanarekin lortu dugu atea hutsean mantentzea"
Ruiz de Galarreta pozik agertu da taldeak egindako lanarekin.
Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldiko Athletic-PSG (0-0) neurketaren laburpena
Athleticek eta PSGk golik gabe berdindu dute San Mamesen, Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldian, Valverderen taldeak lan bikaina egin du defentsan. Unai Simonek Europako txapelduna geldiarazi du, eta talde zuri-gorriari Europako txapelketa nagusian bizirik mantentzen duen puntu bat eman dio.
Athleticek ederki defendatu eta puntu bat bildu du Europako txapeldunaren aurka (0-0)
Unai Simon ikusgarri batek PSG geldiarazi du San Mamesen, eta, horri esker, talde zuri-gorriak meritu handiko puntua lortu du.
Laportek giharretako lesio "larria" du, eta 2026ra arte ez du berriro jokatuko
Diagnostiko honekin, atzelariak Valverderen taldeari urtea bukatzeko geratzen zaizkion lau neurketak galduko ditu, Txapeldunen Ligakoa PSGren aurka, Ligako biak, Celta eta Espanyolen kontra, eta Kopako kanporaketa Ourenseren aurka.
Yuri Berchiche: ''Niretzat PSGren aurkako partida oso berezia izango da''
"Egin behar dugunaren adibiderik onena Atleticoren aurkako larunbateko partida da. Hori da denok ikusi nahi dugun Athletic. Horrela zelairatzen bagara, partida irabazteko aukera gehiago izango ditugu", azpimarratu du atzelariak San Mamesen eskaini zuen prentsaurrekoan.
Athleticek aukerekin jarraitzea bilatuko du San Mamesen, PSG Europako egungo txapeldunaren aurka
Bost jardunalditan lau puntu lortuta eta final-hamaseirenetako txartela ematen duen 24. postutik bi puntura, Ernesto Valverderen taldeak ez du amore eman nahi eta bizirik mantendu nahi du azken bi jardunaldiei begira.