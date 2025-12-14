LALIGA EA SPORTS

El Athletic tropieza en Balaídos (2-0)

Los goles de Swedberg y El-Abdellaoui y el penalti fallado por Nico Williams han condenado al Athletic a la derrota.

VIGO (PONTEVEDRA), 14/12/2025.- Daniel Vivian (c), del Athletic Club, y Javi Rueda (i), del Celta, durante el partido de LaLiga disputado este domingo en el estadio de Balaídos. EFE/Salvador Sas
Vivian en una jugada del partido. Foto: EFE
El Athletic Club ha perdido por 2-0 contra el Celta este domingo en el partido de la 16ª jornada de LaLiga EA Sports disputada en Balaídos. El equipo gallego, que no había ganado en casa esta temporada, ha noqueado a los rojiblancos con goles de Williot Swedberg y Jones El-Abdellaoui, antes de que Radu detuviese un penalti a Nico Williams.

Los dos equipos han optado por el fútbol control, y apenas ha habido oportunidades. El primer lanzamiento a portería ha llegado en el minuto 27 con un tiro flojo desde fuera del área de Berenguer. Pocas ocasiones, salvo alguna aproximación del Athletic, llegadas sin pegada, con algún desmarque de Guruzeta o algún centro a Sancet.

Todo ha cambiado en el inicio del segundo tiempo. En los nueve primeros minutos, el Celta ha marcado dos goles. El primer tanto ha sido una triangulación de Mingueza, Javi Rueda y cabezazo a bocajarro de Swedberg (1-0).

Tras una gran salida de Javi Rueda por su banda derecha, y un error de Vivian al cortar un pase, El-Abdellaoui ha vuelto a plantarse ante el portero del Athletic, marcando el segundo gol (2-0).

Ese espectacular arranque ha arrollado el soporte defensivo del Athletic, debilitado, por la lesión de Yuri. Los dos goles han obligado al equipo de Ernesto Valverde a ir hacia arriba, con pequeños avisos de Jauregizar, Selton Sánchez o, mediada la segunda mitad, un penalti fallado por Nico Williams

Ese error podría haber sido un punto de inflexión, pero, tras el involuntario derribo de Carreira a Iñaki, Radu ha adivinado el lanzamiento centrado de Nico Williams. El conjunto vasco ha seguido atacando, pero sin pólvora. La puntería ha marcado la diferencia, el factor clave para que el Celta sumase su primera victoria en Balaídos.

