El Athletic tropieza en Balaídos (2-0)

Los dos equipos han optado por el fútbol control, y apenas ha habido oportunidades. El primer lanzamiento a portería ha llegado en el minuto 27 con un tiro flojo desde fuera del área de Berenguer. Pocas ocasiones, salvo alguna aproximación del Athletic, llegadas sin pegada, con algún desmarque de Guruzeta o algún centro a Sancet.

Todo ha cambiado en el inicio del segundo tiempo. En los nueve primeros minutos, el Celta ha marcado dos goles. El primer tanto ha sido una triangulación de Mingueza, Javi Rueda y cabezazo a bocajarro de Swedberg (1-0).