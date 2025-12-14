EA SPORTS LIGA

Aitor Paredes: "Partida honetatik gauza asko ikasi eta hobetu behar ditugu"

Aitor Paredes.
EITB

Athleticek porrota jaso du Celtaren aurka (2-0) Balaidosen. Zuri-gorriek partida irabazi behar zuten goiko postuetan finkatu nahi bazuten, baina ez dute lortu. Hau da Aitor Paredesek kontatu diguna.

Futbola Athletic Club EA Sports Liga

