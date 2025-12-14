LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Aitor Paredes: "Ha sido un partido del que tenemos que aprender y mejorar muchas cosas"

18:00 - 20:00
Aitor Paredes.
Euskaraz irakurri: Aitor Paredes: "Gure joko on horrekin jarraitu nahi genuen, baina ez da horrela atera"
author image

EITB

Última actualización

El Athletic Club ha perdido contra el Celta (2-0) en Balaídos. Los rojiblancos tenían que ganar el partido si querían afincarse en los puestos de arriba, pero no lo han conseguido. Esto es lo que nos han contado Iñaki Williams y Aitor Paredes.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X