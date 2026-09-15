El Alavés cae 2-1 ante el Racing de Santander en El Sardinero pese a adelantarse en el marcador con un gol de Koski. Zabiri, con un doblete, ha dado la vuelta al partido para los locales. El encuentro ha estado marcado también por la conmoción cerebral sufrida por Aitor Mañas, que ha tenido que abandonar el terreno de juego en camilla.