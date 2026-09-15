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Quique Sánchez Flores: “El partido se ha decantado por un detalle de calidad"

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18:00 - 20:00
El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Quique Sanchez Floresen eta Nahuel Tenagliaren prentsaurrekoa, Alaves-Valentzia partidaren ostean (0-1)
KIROLAK EITB LOGO

E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del Deportivo Alavés ha considerado, tras la derrota ante el Valencia CF (0-1), que el partido se decantó “por un detalle de calidad” y ha opinado que merecieron un punto. Por su parte, el defensa babazorro Nahuel Tenaglia ha afirmado que es una derrota que "duele mucho porque nos estabamos haciendo muy fuertes en Mendizorrotza, y hoy no ha sido así".

Fútbol Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

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