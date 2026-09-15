Quique Sánchez Flores: “El partido se ha decantado por un detalle de calidad"
El entrenador del Deportivo Alavés ha considerado, tras la derrota ante el Valencia CF (0-1), que el partido se decantó “por un detalle de calidad” y ha opinado que merecieron un punto. Por su parte, el defensa babazorro Nahuel Tenaglia ha afirmado que es una derrota que "duele mucho porque nos estabamos haciendo muy fuertes en Mendizorrotza, y hoy no ha sido así".
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El Alavés se estrella contra el necesitado Valencia en Mendizorrotza (0-1)
Un solitario gol del exalavesista Luis Rioja en la recta final ha decidido el choque. Los de Quique Sánchez Flores han tratado de reaccionar, pero no han tenido apenas opciones. Así, el Valencia ha cosechado su primera victoria de la temporada en Vitoria.
Sánchez Flores: “Creo que estamos listos para volver a competir”
El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha comparecido en rueda de prensa este lunes para analizar el encuentro que enfrentará a los babazorros al Valencia este martes.
Aitor Mañas recibe el alta hospitalaria tras una conmoción cerebral
El canterano será baja para los partidos de esta semana frente al Valencia y el Athletic Club y su evolución determinará su disponibilidad para los próximos compromisos.
Guallar da la victoria al Alavés ante el Granada (1-0)
Un gol de Ainhoa Guallar en el tiempo añadido de la primera parte permitió al Alavés derrotar este domingo al Granada y sumar su segunda victoria de la temporada en Mendizorroza.
Sánchez Flores: “Hemos competido bien, pero no ha dado"
El entrenador del Deportivo Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Racing (2-1) este sábado en el partido de la 5ª jornada de LaLiga EA Sports. Ha destacado que ha sido un partido muy parejo, y que se ha decantado por pequeños detalles.
Tropiezo del Alavés ante un Racing que remonta (2-1)
El Alavés cae 2-1 ante el Racing de Santander en El Sardinero pese a adelantarse en el marcador con un gol de Koski. Zabiri, con un doblete, ha dado la vuelta al partido para los locales. El encuentro ha estado marcado también por la conmoción cerebral sufrida por Aitor Mañas, que ha tenido que abandonar el terreno de juego en camilla.
Quique Sánchez Flores: “Debemos mostrar capacidad para jugar en campos que son hostiles para nosotros”
El técnico del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, aboga por que su equipo compita fuera de casa con la misma madurez que lo hace en Mendizorrotza con el apoyo de su afición. Los albiazules visitan este sábado al Racing de Santander.
Nahuel Tenaglia: “Estamos en un gran momento que hay que disfrutar”
El jugador del Alavés, Nahuel Tenaglia, ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el partido que enfrentará a los babazorros al Racing de Santander este sábado, así como del buen momento que vive el equipo.
Facundo Garcés se rompe el ligamento cruzado de su rodilla derecha
El central argentino del Alavés será operado en los próximos días. Garcés se encuentra sancionado por la FIFA, pero podía entrenar, y se lesionó, la semana pasada, en un entrenamiento.