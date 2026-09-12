Sánchez Flores: “Hemos competido bien, pero no ha dado"

El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido de Liga F Moeve que ha disputado este domingo en Alcalá. Jensen ha marcado en el minuto 90 el gol de la victoria para las locales. Antes, en la primera parte, el Atlético ha fallado un penalti, y, al filo del descanso, el árbitro ha anulado el gol de Andrea Gómez para el Alavés por fuera de juego.