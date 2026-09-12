Racing vs. Alavés (2-1)
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Sánchez Flores: “Hemos competido bien, pero no ha dado"

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Quique Sanchez Flores
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: "Ondo lehiatu gara, baina ez du eman"
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Última actualización

El entrenador del Deportivo Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Racing (2-1) este sábado en el partido de la 5ª jornada de LaLiga EA Sports. Ha destacado que ha sido un partido muy parejo, y que se ha decantado por pequeños detalles.

Fútbol Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports

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