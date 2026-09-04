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Sergio Fernandez, Alaveseko kirol zuzendaria: “Badakigu Antonio Blancok klub askoren arreta erakartzen duela"

Iragarkia
Sergio Fernández director deportivo del Alavés
18:00 - 20:00
Sergio Fernandez, bere agerraldian. Irudia: EITB.
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Azken eguneratzea

Fernandez jokalariez eta fitxaketa merkatuko azken mugimundiez aritu da. Horren harian, lehentasun nagusiak Antonio Blanco eta Ander Guevararen kontratu berritzeak direla azpimarratu du. 

Fitxaketak Futbola Alaves

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