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Mariano: “Estamos muy contentos por este arranque histórico de Liga”

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18:00 - 20:00
Mariano, delantero del Alavés.
Euskaraz irakurri: Mariano: "Ligaren hasiera historiko honengatik oso pozik gaude"
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El delantero de Alavés Mariano comparte sus impresiones tras la contundente victoria frente a Osasuna y reconoce que el equipo está atravesando un gran momento de forma en este inicio de competición.

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