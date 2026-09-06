Mariano: “Estamos muy contentos por este arranque histórico de Liga”
El delantero de Alavés Mariano comparte sus impresiones tras la contundente victoria frente a Osasuna y reconoce que el equipo está atravesando un gran momento de forma en este inicio de competición.
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El Alavés cae derrotado ante el Atlético en el último suspiro (1-0)
El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido de Liga F Moeve que ha disputado este domingo en Alcalá. Jensen ha marcado en el minuto 90 el gol de la victoria para las locales. Antes, en la primera parte, el Atlético ha fallado un penalti, y, al filo del descanso, el árbitro ha anulado el gol de Andrea Gómez para el Alavés por fuera de juego.
El Alavés confirma que Mikel Rodríguez sufre una rotura de ligamento cruzado
El joven futbolista guipuzcoano, que ya se había hecho con un puesto en el ‘once’ de Quique Sánchez Flores, se lesionó durante el entrenamiento de este pasado jueves y se perderá los próximos meses de competición.
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El Alavés afronta este domingo el primer derbi de la temporada ante Osasuna condicionado por la lesión de Mikel Rodríguez. Quique Sánchez Flores asume que el delantero difícilmente estará disponible y confirma a Izei como primera alternativa, aunque mantiene abierta la puerta a Toni Martínez, pendiente de la evolución de sus sensaciones antes del encuentro.
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Lucas Boyé: “Estoy muy contento por el equipo, los tres puntos y este arranque"
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Quique Sánchez Flores: “Espero a un Villarreal rebelde”
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Tras casi una década en la entidad vitoriana, donde llegó con 16 años, el portero donostiarra emprende un nuevo reto en su carrera de la mano del equipo del Principado.