LALIGA EA SPORTS
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Lucas Boyé: “Oso pozik nago taldeagatik, hiru puntuengatik, eta izan dugun hasieragatik"

Iragarkia
Lucas Boyé
18:00 - 20:00
Lucas Boyé, Alaveseko jokalaria. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Quique Sanchez Floresen Alavesek azken 25 urteetako hasierarik onena egin du. Bederatzi puntutik zazpi lortu ditu Vila-real mendean hartuta (1-0),  Lucas Boyeren golari esker.

Futbola Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X