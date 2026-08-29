Lucas Boyé: “Estoy muy contento por el equipo, los tres puntos y este arranque"

El Alavés de Quique Sánchez Flores firma su mejor arranque de los últimos 25 años. Suma siete puntos de nueve posibles tras vencer al Villarreal (1-0) con gol de Lucas Boyé y se coloca líder provisional.
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Boyé impulsa al Alavés ante el Villarreal (1-0)
El gol del jugador argentino ha dado a los babazorros su segunda victoria, dando bola al gran inicio de Liga que están teniendo.
Quique Sánchez Flores: “Espero a un Villarreal rebelde”
El técnico alavesista sabe que tendrán a un gran equipo en frente, con un Villarreal que ha progresado desde que ha llegado Iñigo Pérez a su banquillo. De todos modos, tiene claro que el Alavés también tiene armas para hacer daño.
El Alavés traspasa al guardameta Owono al Andorra
Tras casi una década en la entidad vitoriana, donde llegó con 16 años, el portero donostiarra emprende un nuevo reto en su carrera de la mano del equipo del Principado.
Sivera, sobre su renovación: “No es fácil estar tan a gusto en un sitio”
Antonio Sivera ha renovado su contrato como portero del Alavés hasta 2030 y hoy se ha mostrado feliz con la decisión. Ha explicado cuáles han sido los motivos que le han llevado a seguir en Vitoria-Gasteiz.
Antonio Sivera renueva con el Alavés hasta 2030
El capitán del Deportivo Alavés prolonga su vínculo con el Glorioso y disputa ya su décima temporada en Vitoria-Gasteiz.
La delantera Kumba Brima jugará en el Alavés en la temporada 2026-2027
La futbolista sierraleonesa llega al equipo vasco, en calidad de cedida, desde el Riga, de la Liga Báltica, donde ha sido la máxima goleadora. Kumba Brima, de 24 años, destaca, a juicio del Alavés, “por su potencia, capacidad física y presencia en el área”.
Quique Sánchez Flores: “Nos vamos con la sensación de haber estado más cerca que ellos de la victoria"
El entrenador del Alavés ha reconocido que el empate a uno ante el Rayo Vallecano les ha sabido a poco. Sergio Cabello ha adelantado a los madrileños en el minuto 48 y Mariano ha marcado el empate en el 84.
Mariano firma el empate del Alavés ante el Rayo (1-1)
El Alavés ha encontrado el empate en el tramo final del encuentro gracias a Mariano, que ha aprovechado un error defensivo del Rayo para igualar el marcador.
El Alavés muestra su descontento después de que el Rayo no le facilitara entradas para su afición
El club vitoriano ha rechazado “de manera rotunda” la tesis del equipo madrileño, y, especialmente, la afirmación de que haya existido en todo momento una máxima disposición y colaboración para facilitar la presencia de aficionados albiazules en el partido de esta noche.