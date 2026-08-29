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Lucas Boyé: “Estoy muy contento por el equipo, los tres puntos y este arranque"

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Lucas Boyé
18:00 - 20:00
Lucas Boyé, jugador del Alavés. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Lucas Boyé: “Oso pozik nago taldeagatik, hiru puntuengatik, eta izan dugun hasieragatik"
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Última actualización

El Alavés de Quique Sánchez Flores firma su mejor arranque de los últimos 25 años. Suma siete puntos de nueve posibles tras vencer al Villarreal (1-0) con gol de Lucas Boyé y se coloca líder provisional.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

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