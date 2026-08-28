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Boyé impulsa al Alavés ante el Villarreal (1-0)

El gol del jugador argentino ha dado a los babazorros su segunda victoria, dando bola al gran inicio de Liga que están teniendo.
VITORIA, 28/08/2026.- El delantero argentino del Alavés Lucas Boyé (i) celebra su gol, durante el partido de Liga de Primera División entre Deportivo Alavés y Villarreal Club de Fútbol jugado este viernes en el estadio de Mendízorrotza. EFE/Adrián Ruiz Hierro
Boye y Martínez celebrando el gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Boyek Alaves bultzatu du Vila-realen aurka (1-0)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Un Deportivo Alavés lanzado, con 7 puntos de nueve posibles, ha diluído al Villarreal con un gol de Lucas Boyé a la media hora de la primera parte, sostenido por la fortuna de los postes, en la recta final del duelo correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

El duelo ha comenzado muy activo, con ocasiones para los dos equipos, que han creado peligro en ambos lados del terreno de juego.

El aviso más claro ha sido el de Lucas Boyé a los 13 minutos que ha obligado a Luiz Junior a repeler un balón que se ha envenenado tras la media vuelta del delantero argentino.

El físico del rival le ha permitido ganar más duelos y llegar con más entereza a los dominios de Antonio Sivera, que ha intervenido con acierto un disparo de Buchanan.

Sin embargo, ha sido el Alavés el que ha pegado primero con un gran contragolpe en el que Antonio Blanco ha cambiado el juego hacia Ángel Pérez, que ha controlado y dejado el balón para que Lucas Boyé la empujara al fondo de la red (1-0).

Los amarillos han entrado muy fuertes tras el descanso y han apretado al Alavés, que ha estado más desordenado en los primeros minutos de una segunda mitad en la que Toni Martínez se ha retirado lesionado.

Los de Quique Sánchez Flores han mantenido la amenaza por medio de la velocidad con Ángel Pérez y Mariano Díaz para salir al contragolpe e intentar sentenciar el partido. En una de esas ocasiones ha podido hacerlo el maño, tras un galopada de Pablo Ibáñez que ha cedido Ángel, pero su disparo se ha estrellado en el poste.

Pape Gueye ha tomado la iniciativa de su equipo y ha comenzado a tirar desmarques con un Villarreal volcado sobre un atento Sivera, que ha sido un muro y ha tenido a los postes de su lado.

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