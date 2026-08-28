Boyé impulsa al Alavés ante el Villarreal (1-0)

El duelo ha comenzado muy activo, con ocasiones para los dos equipos, que han creado peligro en ambos lados del terreno de juego.

El aviso más claro ha sido el de Lucas Boyé a los 13 minutos que ha obligado a Luiz Junior a repeler un balón que se ha envenenado tras la media vuelta del delantero argentino.

El físico del rival le ha permitido ganar más duelos y llegar con más entereza a los dominios de Antonio Sivera, que ha intervenido con acierto un disparo de Buchanan.

Sin embargo, ha sido el Alavés el que ha pegado primero con un gran contragolpe en el que Antonio Blanco ha cambiado el juego hacia Ángel Pérez, que ha controlado y dejado el balón para que Lucas Boyé la empujara al fondo de la red (1-0).