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Quique Sánchez Flores: “Espero a un Villarreal rebelde”

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Quique Sánchez Flores en rueda de prensa
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores en rueda de prensa. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Quique Sanchez Flores: “Vila-real errebelde bat espero dut”
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Última actualización

El técnico alavesista sabe que tendrán a un gran equipo en frente, con un Villarreal que ha progresado desde que ha llegado Iñigo Pérez a su banquillo. De todos modos, tiene claro que el Alavés también tiene armas para hacer daño.

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