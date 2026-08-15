ALAVES VS GETAFE (3-0)
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Aitor Mañas: “Ikaragarria izan da horrela hastea; gehiago nahi dugu”

Iragarkia
Aitor Mañas
18:00 - 20:00
Aitor Mañas.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek 3-0 irabazi dio Getaferi EA Sports Ligako lehen jardunaldian. Rodriguez, Mariano eta Tenaglia izan dira babazorroen golegileak. Aitor Mañas debutariak eta Tenagliak "hasiera sinestezin" hori bizi ahal izateko zelaian bat gehiago egoteak izan duen garrantzia azpimarratu dute.

Alavesek Getafe jipoitu du handikiro hasteko
Futbola Alaves EA Sports Liga

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