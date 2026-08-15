Aitor Mañas: “Ikaragarria izan da horrela hastea; gehiago nahi dugu”
Alavesek 3-0 irabazi dio Getaferi EA Sports Ligako lehen jardunaldian. Rodriguez, Mariano eta Tenaglia izan dira babazorroen golegileak. Aitor Mañas debutariak eta Tenagliak "hasiera sinestezin" hori bizi ahal izateko zelaian bat gehiago egoteak izan duen garrantzia azpimarratu dute.
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Alavesek garaipen handia lortu du Getaferen aurka, gorenean hasteko (3-0)
Tenaglia, Mariano eta Mikel Rodriguezen golek garaipena eman diete babazorroei, Femeniaren kanporaketaren ostean lortutako nagusitasunaz baliatuta.
Sanchez Flores: “Pozik nago taldea mantendu dugulako"
Alaveseko entrenatzaileak lehen prentsaurrekoa eman du, 2026-27 txapelketari hasiera emateko. Prestatzaile madrildarrak Izei Hernandez eta Xanet Olaiz harrobiko jokalariak lehen taldean geratuko direla iragarri du.
Alavesek Nikola Maras egotzi du errendimendu baxuagatik
Bere aldetik, harrobiko jokalaria den Alvaro Garciak Vila-real B taldean jokatuko du utzita.
Alavesek Rayori Butarquen egingo dio bisita, bigarren jardunaldian
Azkenean, Leganesen futbol-zelaiak hartuko du Rayo Vallecanok etxean jokatuko duen lehen partida, abuztuaren 20an, babazorroen aurka, bi talde madrildarrek Madrilgo Gobernuaren bitartekaritzarekin egindako negoziaketen ostean.
Valentini, Alaveseko jokalari berria: “Taldearentzat lan egiten duen atzelari saiatua naiz"
Atzelari argentinarra "oso pozik" agertu da aurkezpenean. "Oso hiri polita eta klub antolatua aurkitu ditut", adierazi du Fiorentinatik datorren jokalariak, hartutako erabakiaz konbentzituta.
Alavesek penaltietan irabazi du denboraldiaurreko azken partida
Alavesek amaitu du denboraldiaurrea. Quique Sanchez Floresen taldeak Racingen aurka jokatu du Sardineron, Nando Yosu saria jokoan zuela, eta penaltietan lortu du garaipena (7-8), bana berdinduta amaitu ostean. Mantilla (bere atean sartu du gola Youssefen jaurtiketa bat desbideratuta) eta Villalibre izan dira partidako golegileak.
Alavesek Nicolas Valentini fitxatu du 2029ra arte
Argentinako erdiko atzelaria Fiorentinatik iritsi da, bi klubek transferitzeko akordioa lortu ostean. 2029ko ekainaren 30era arte sinatu du Gasteizko taldearekin.
Miguel Rodriguez: “Entrenatzaileak eskatutako postuan, eroso izango naiz: bigarren aurrelari, eskuineko hegalean…”
Alavesen fitxaketa berria Herbehereetako Utrecht taldetik iritsi da Gasteizera, eta astelehenean aurkeztu dute. Miguel Rodriguezek ilusio handia du euskal taldean aritzeko aukeragatik.
Alavesek garaipena lortu du Castelloren aurka udako hirugarren lagunartekoan (0-3)
Alaves bolada onean dabil. Gasteizko taldeak udako hirugarren lagunartekoa jokatu du Castelloren aurka, eta 0-3ko emaitzarekin nagusitu da. Lucas Boyek egin ditu lehen bi golak, lehena penaltiz, eta Mariano Diazek sartu du hirugarrena.