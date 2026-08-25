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Sivera, sobre su renovación: “No es fácil estar tan a gusto en un sitio”

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Antonio Sivera, Alaveseko jokalariaren berritzea
18:00 - 20:00
Antonio Sivera, en el acto de esta mañana
Euskaraz irakurri: Sivera, berritzeari buruz: "Ez da erraza leku batean hain gustura egotea"
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Antonio Sivera ha renovado su contrato como portero del Alavés hasta 2030 y hoy se ha mostrado feliz con la decisión. Ha explicado cuáles han sido los motivos que le han llevado a seguir en Vitoria-Gasteiz.

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