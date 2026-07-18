El Alavés traspasa al centrocampista Daouda Doumbia al NK Istra croata

El Deportivo Alavés ha traspasado al centrocampista maliense Daouda Doumbia, al NK Istra croata, según ha informado el club vitoriano.

Doumbia, de 24 años, pone rumbo al conjunto de Pula, donde estará dirigido por el exalbiazul Javi Cabello. El NK Istra es propiedad del Deportivo Alavés en un 85 %.

Doumbia llegó al Deportivo Alavés en 2022 y jugó en el filial, sin llegar a debutar en el primer equipo. La pasada campaña jugó cedido en el CD Feirense de Portugal, donde disputó un total de 29 encuentros.