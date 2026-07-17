El Deportivo Alavés Gloriosas ha fichado a Somea Polozen, tal y como ha informado el club este viernes. La guardameta de Bosnia-Herzegovina llega a Vitoria-Gasteiz desde el FC Nordsjælland de Dinamarca.

Somea destaca por su envergadura y su gran agilidad, lo que le permite reaccionar con rapidez, además de dominar el juego aéreo.

La incorporación de Somea Polozen suma “experiencia internacional y una gran proyección” al proyecto del Deportivo Alavés Gloriosas, según ha publicado el club vitoriano mediante un comunicado en su página web.