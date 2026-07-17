Fichaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Alavés Gloriosas ficha a Somea Polozen

La guardameta de Bosnia-Herzegovina llega a Vitoria-Gasteiz desde el FC Nordsjælland de Dinamarca.
Somea Polozen Alavesen fitxaketa berria.
Somea Polozen, nuevo fichaje del Alaves; Foto: Deportivo Alaves
Euskaraz irakurri: Alavesek Somea Polozen fitxatu du
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés Gloriosas ha fichado a Somea Polozen, tal y como ha informado el club este viernes. La guardameta de Bosnia-Herzegovina llega a Vitoria-Gasteiz desde el FC Nordsjælland de Dinamarca.

Somea destaca por su envergadura y su gran agilidad, lo que le permite reaccionar con rapidez, además de dominar el juego aéreo. 

La incorporación de Somea Polozen suma “experiencia internacional y una gran proyección” al proyecto del Deportivo Alavés Gloriosas, según ha publicado el club vitoriano mediante un comunicado en su página web.

Fútbol Alavés Liga F Moeve Mercado de Fichajes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X