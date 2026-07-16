Mikel Rodríguez, nuevo jugador del Alavés

El Deportivo Alavés y la Real Sociedad han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Mikel Rodríguez, que se incorpora al conjunto albiazul hasta junio de 2031 . El club txuriurdin se reserva el derecho de compra, por cuatro millones de euros, mientras dure el contrato.

Mikel Rodríguez Ulacia (3 de abril de 2002, Getaria) continúa su progresión tras completar una destacada campaña en las filas de la Real Sociedad B, consiguiendo la permanencia. Durante el pasado curso disputó 33 encuentros en LaLiga Hypermotion, en los que firmó 2 goles y 2 asistencias.

El de Getaria se incorporará de inmediato a la pretemporada que el equipo está llevando a cabo en Ibaia a las órdenes de Quique Sánchez Flores.