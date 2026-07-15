El Alavés cede a Adrián Pica al Peñafiel, de la segunda división de Portugal, para la temporada 2026-2027
El Alavés ha cedido al defensa central Adrián Hernández “Pica” al FC Peñafiel, de la Liga Portugal 2, que es la segunda división de Portugal, para la temporada 2026-2027, según ha anunciado el propio club vasco.
Adrián Pica, en la campaña 2025-2026, jugó como cedido en el Mirandés, en LaLiga Hypermotion. Ahora, el futbolista, de 24 años, va a competir en la segunda categoría del fútbol portugués.
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Así, el defensa madrileño se enrolará en las filas del equipo que dirige el entrenador riojano formado en Vitoria-Gasteiz, Juan Carlos Carcedo.
Pablo Ibáñez: “Quiero hacer más goles, dar más asistencias y tengo que pisar más el área rival"
El mediocentro navarro se ha mostrado ambicioso de cara a la próxima temporada y cree que puede mejorar sus registros personales. Ibáñez ha asegurado que "tiene esa espinita clavada del pasado año, y este año lo tengo entre ceja y ceja".
La delantera Yorladiz Díaz y la centrocampista Kim Shinji, nuevas jugadoras del Alavés
Yorladiz Díaz, de 30 años, llega al Alavés desde el Cacereño, en tanto que Kim Shinji, de 22 años, jugará en calidad de cedida por la Roma.
La defensa Amaya García jugará en el Alavés en la temporada 2026-2027, cedida por el Real Madrid
La futbolista, de 19 años, acaba de ganar el Campeonato de Europa sub-19, con la selección de España. Amaya García ocupa, de manera habitual, la demarcación de central zurda.
El Alavés ficha a la delantera Andrea Gómez, y renueva a ocho jugadoras que lograron el ascenso a la Liga F Moeve
Andrea Gómez llega al Alavés desde el Granada, y ha firmado con el club vasco para la temporada 2026-2027. En lo que respecta a las renovaciones, las jugadoras que han ampliado su contrato son la capitana Inés Altamira, Carmen Sobrón, Laura Navajas, Sofía Fuente, Reyes Moreno, Laia Parera, Nayadet López y Merche Izal.
Koski seguirá en el Alavés hasta 2031
El Deportivo Alavés ha presentado en Mendizorroza a Ville Koski, que recientemente hizo oficial su fichaje para las próximas cinco temporadas. El central finlandés llegó en invierno y, aunque desde entonces sólo ha disputado 5 encuentros en la Liga, visto el buen nivel ofrecido, el club babazorro ha decidido firmar hasta 2031.
Lucas Boyé: “Uno siempre quiere superarse y el objetivo es sufrir menos”
Lucas Boyé afronta su segunda temporada en el Alavés. El delantero ha declarado que está "con ganas de disfrutar en casa con nuestra gente" esta temporada. También ha admitido que ha disfrutado de sus vacaciones, que le han servido para recuperarse de las dolencias físicas. Como todos, espera movimientos en el mercado dentro del equipo. Por último, no se ha querido marcar un objetico en número de goles, pero sí el de superarse y el de no sufrir.
Tercera cesión consecutiva para Unai Ropero, esta vez al Racing de Ferrol
El delantero vitoriano, formado en el Ariznabarra y el Aurrera de Vitoria, militó el pasado curso, también en la modalidad de préstamo, en el Hércules. La temporada anterior fue cedido al Eldense.
El Alavés completa su primera sesión de trabajo en Ibaia
La plantilla que dirige Quique Sánchez Flores ha llevado a cabo su primer entrenamiento este miércoles por la mañana. El día 18, en Laguardia, el equipo babazorro jugará, ante el Eibar, su primer amistoso.