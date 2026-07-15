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El Alavés cede a Adrián Pica al Peñafiel, de la segunda división de Portugal, para la temporada 2026-2027

El defensa central, en la campaña 2025-2026, jugó como cedido en el Mirandés, en LaLiga Hypermotion.
Adrian Pica (Alaves)
Adrián Pica, con el Mirandés, en un partido de la temporada 2025-2026. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Adrian Pica Alaveseko jokalariak Portugaleko bigarren mailako Peñafielen jokatuko du, utzita, 2026-2027 denboraldian
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha cedido al defensa central Adrián Hernández “Pica” al FC Peñafiel, de la Liga Portugal 2, que es la segunda división de Portugal, para la temporada 2026-2027, según ha anunciado el propio club vasco.

Adrián Pica, en la campaña 2025-2026, jugó como cedido en el Mirandés, en LaLiga Hypermotion. Ahora, el futbolista, de 24 años, va a competir en la segunda categoría del fútbol portugués.

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