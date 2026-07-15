El Alavés cede a Adrián Pica al Peñafiel, de la segunda división de Portugal, para la temporada 2026-2027

El Alavés ha cedido al defensa central Adrián Hernández “Pica” al FC Peñafiel, de la Liga Portugal 2, que es la segunda división de Portugal, para la temporada 2026-2027, según ha anunciado el propio club vasco.

Adrián Pica, en la campaña 2025-2026, jugó como cedido en el Mirandés, en LaLiga Hypermotion. Ahora, el futbolista, de 24 años, va a competir en la segunda categoría del fútbol portugués.