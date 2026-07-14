Víctor Parada, traspasado al Spartak de Moscú
El Deportivo Alavés y el Spartak de Moscú han alcanzado un acuerdo para el traspaso a los moscovitas del defensa Víctor Parada.
El madrileño se enrolará en las filas del equipo que dirige precisamente el entrenador riojano formado en Vitoria-Gasteiz, Juan Carlos Carcedo.
El zaguero de 24 años, que llegó en edad juvenil al Alavés procedente de la cantera del Salzburg alemán, ha pasado los diferentes ciclos hasta alcanzar la Primera División con el Glorioso.
Víctor Parada también defendió como cedido la camiseta del Mirandés con el que rozó el ascenso a Primera División en el curso 2024-25.
La pasada campaña, ya asentado en la primera plantilla albiazul, disputó 33 partidos en el Alavés entre LaLiga y Copa y firmó tres asistencias.
El Alavés ha agradecido en una nota de prensa “su entrega, su trabajo diario y su profesionalidad durante el tiempo que ha defendido la camiseta albiazul” y le ha deseado “la mayor de las suertes en esta nueva etapa”.
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